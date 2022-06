Belli, veramente belli, però nel contempo anche fragili perché costruiti con il retro in vetro, seppur in resistente Corning Gorilla Glass 6: ecco quindi che una bella cover è fondamentale per proteggere Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro da urti e graffi.

E noi ne abbiamo scelta una di prim’ordine per proteggere uno dei nostri Google Pixel 6: parliamo di una Bellroy Leather Case, nella fantastica colorazione SeaMist, e oggi ne vogliamo parlare per riportarvi qualche considerazione dopo qualche mese di utilizzo.

Le cover Bellroy sono molto conosciute perché disponibili per i Google Pixel orma dai anni e realizzate in collaborazione con Google stessa, che le approva e le certifica, e ciò significa che sono fatte su misura per i Pixel così da calzare a pennello nei più minimi dettagli.

È ormai qualche mese che ne utilizziamo una con Google Pixel 6 e dobbiamo ammettere che le aspettative non sono state deluse: protegge davvero bene lo smartphone perché è ben aderente, robusta e molto ben costruita, anche perché, nonostante l’utilizzo di tutti i giorni, è ancora in ottimo stato, non si è ammorbidita e conserva ancora tutte le sue proprietà.

Dentro è morbida in quanto rivestita in microfibra, così da non graffiare lo smartphone, fuori è in ecopelle bella da toccare e poi, cosa non da poco, permette di sfruttare comunque la ricarica a induzione di cui i Pixel 6 sono dotati. Non bisogna poi sottovalutare due aspetti fondamentali: è realizzata in un solo pezzo di ecopelle, per cui non ci sono attaccature e cuciture varie, e intorno al blocco della fotocamera c’è un piccolo bordino in plastica che consente allo smartphone di essere stabile e rialzato sulle superfici e di proteggere il vetro delle fotocamere.

Le Bellroy Leather Case sono quindi delle cover di ottima qualità sotto ogni punto di vista e l’ideale per proteggere con stile, sicurezza e qualità gli smartphone di fascia alta, proprio come i Pixel 6. Non sono cover votate al risparmio e per questo costano un po’, ma vale la pena per certi tipi di prodotti. È disponibile all’acquisto sul sito ufficiale dell’azienda e su Amazon al prezzo di 49 euro in varie colorazioni.

Acquista Bellroy Leather Case for Pixel 6 su Amazon