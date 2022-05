Google ha fatto centro con Pixel 6 e Pixel 6 Pro e i numeri le stanno dando ragione, tuttavia avrebbe potuto fare un lavoro decisamente migliore con gli accessori ufficiali, con particolare riferimento alle cover, della cui qualità scadente — a fronte di un prezzo comunque poco a fuoco — parecchi utenti hanno iniziato a lamentarsi.

Google Pixel 6: cover ufficiali bocciate da molti utenti

Sì, perché le più economiche cover ufficiali per Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro — per intenderci, quelle semplici, in plastica colorata — vengono vendute sul Google Store italiano a 29 euro (il prezzo richiesto dall’altra parte dell’oceano è di 30 dollari), ma il forum di Reddit e la sezione delle recensioni Amazon si stanno riempendo di pareri negativi che non sono legati al prezzo eccessivo, ma alla qualità comunque inadeguata.

Tanti insoddisfatti acquirenti, infatti, stanno segnalando che la plastica trasparente si è ingiallita o deformata dopo poco tempo, altri ancora hanno ricevuto delle cover tagliate male al punto tale da risultare troppo grandi o troppo piccole per contenere e proteggere lo smartphone.

Mentre in alcuni casi si parla di diversi mesi di utilizzo, pertanto si potrebbe classificare lo stato malridotto delle cover di Pixel 6 e Pixel 6 Pro come frutto di normale usura — d’altra parte non è possibile sapere con quanta (poca) cura i dispositivi e quindi le cover siano stati tenuti dai singoli utenti —, alcuni acquirenti hanno lamentato l’ingiallimento e/o lo scolorimento delle proprie cover dopo appena due o tre settimane e questo non è in alcun modo giustificabile. Tra le lamentele sulla qualità di tali accessori ufficiali di Google va riportata anche quella di un editor del team di The Verge, la cui cover ha iniziato a sembrare “a bit dingy” (un po’ squallida”).

Google può e deve fare meglio

Intendiamoci, non tutti gli acquirenti si sono trovati o si stanno trovando male, anzi la Rete è piena di recensioni positive sia per l’aspetto estetico che per il ritaglio estramente preciso delle cover che Big G chiama banalmente Case (anche se non hanno nulla in comune con i bellissimi Case con rivestimento in tessuto lavabile paradossalmente affiancati ai meno premium modelli degli scorsi anni). Tuttavia le recensioni negative stanno raggiungendo numeri tali da non poter essere ignorate, insomma pare altamente inverosimile che si tratti di una sola partita di cover difettose. Anche perché su Reddit è attivo un thread con segnalazioni aventi ad oggetto lo stesso problema, ma vanno dal mese di gennaio a pochi giorni addietro.

Come detto, alcuni utenti hanno addirittura lamentato la deformazione della propria cover in corrispondenza dei tasti fisici dello smartphone e della porzione inferiore dello stesso. Quali che siano le cause di quest’altro problema, appare piuttosto improbabile che una cover in questo stato possa garantire la protezione dello smartphone in essa inserito.

I colleghi di The Verge hanno provato a contattare Google per chiedere se si tratti di problemi noti, tuttavia per ora dal colosso di Mountain View non sono arrivate risposte.

Che le cover in plastica trasparente vadano incontro ad ingiallimento e che quelle in plastica colorata abbiano la tendenza a scolorire sono cose note e praticamente fisiologiche, soprattutto quando si parla di cover economiche e di qualità scadente. In tante recensioni negative, infatti, si legge di come l’utente di turno lo avesse già messo in conto al momento dell’acquisto, ma anche di come non si aspettasse un’usura così rapida e soprattutto così accentuata.

La situazione diventa decisamente meno tollerabile nel momento in cui non si tratta di cover anonime scadenti, bensì di accessori ufficiali con tanto di logo di Google sul retro e quando costano praticamente il triplo di alternative economiche che solitamente vanno incontro ad un simile epilogo. Con Google Pixel 6 (di cui abbiamo recentemente pubblicato una riprova) e Google Pixel 6 Pro, il produttore ha deciso di entrare nella fascia premium, ma prodotti di questo calibro richiedono e meritano accessori di pari livello qualitativo.

