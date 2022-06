Il momento dell’addio di Android Auto alla versione che funziona direttamente sugli smartphone Android è arrivato: questa soluzione, pertanto, diventa un’esperienza “disponibile solo per gli schermi delle auto”.

Ricordiamo che nel 2015, quando Google ha lanciato Android Auto, questa soluzione era disponibile sia per i veicoli compatibili che in una versione dedicata agli smartphone. Negli anni seguenti il colosso di Miuntain View ha deciso di abbandonare la versione mobile ma ha dovuto garantire una soluzione di Android Auto per i telefoni in attesa del completamento della piattaforma definitiva per i veicoli.

L’app di Android Auto ora non funziona più

Nelle scorse settimane gli utenti di questa applicazione hanno iniziato a visualizzare un messaggio che li informava della sua imminente chiusura e in effetti nelle ultime ore l’app ha smesso di funzionare definitivamente.

L’app è ancora installata ma, una volta lanciata, reindirizza immediatamente alla pagina delle impostazioni di Android Auto, nella quale viene spiegato che la piattaforma è ora disponibile solo “per gli schermi delle auto”.

Alla base della decisione di Google di chiudere l’app di Android Auto vi è la volontà di spingere gli utenti a usare Google Assistant Driving Mode, ossia la modalità ottimizzata per la guida che fornisce accesso facilitato a Google Maps e ai controlli multimediali, il tutto con il supporto di Google Assistant.

Probabilmente saranno numerosi gli utenti poco contenti di dover dire addio a questa app mobile, in quanto tale soluzione si caratterizzava per la grande semplicità e per un’intrefaccia decisamente intuitiva, cose molto apprezzate quando si è alla guida di un veicolo.

Ad ogni modo, ormai la decisione del team di Google è stata presa e anche i fan più accaniti dell’app Android dovranno farsene una ragione: questa piattaforma da oggi è dedicata esclusivamente agli schermi dei veicoli.

