Cinque smartphone Android stanno ricevendo in queste ore nuovi aggiornamenti software: parliamo di Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70, OnePlus Nord CE 2 5G, Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite. Per tutti sono in distribuzione patch di sicurezza più recenti e non solo: pronti a scoprire tutte le novità?

Novità aggiornamenti Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A70

Iniziamo da Samsung, che sta rilasciando nuovi aggiornamenti per due smartphone di fascia media, ossia Galaxy A71 e Galaxy A70. Il primo sta ricevendo il firmware A715FXXS8CVF2 in Europa, che porta con sé le patch di sicurezza di giugno 2022 e poco altro.

Il changelog non cita infatti altre novità e non sembrano esserci funzionalità inedite in arrivo: i possessori si devono accontentare dei miglioramenti di sicurezza (che comprendono quelli riguardanti le recenti vulnerabilità a Bluetooth, Wi-Fi e codici QR) e di alcuni perfezionamenti generici legati alla stabilità del sistema. Per ora il rollout riguarda solo la versione 4G, ma siamo certi che Galaxy A71 5G seguirà a breve.

Discorso simile per Samsung Galaxy A70, ossia il predecessore. Niente Android 12 per lo smartphone lanciato nella primavera 2019 con Android 9 Pie, ma con il firmware A705FNXXU5DVE3 sono in arrivo le patch di sicurezza di giugno 2022. L’aggiornamento è arrivato in Europa e potrebbe essere già a disposizione degli smartphone italiani.

Novità aggiornamento OnePlus Nord CE 2 5G

Dopo aver aggiornato il fratello maggiore OnePlus Nord 2 5G, la casa cinese rilascia la versione A.13 della OxygenOS per OnePlus Nord CE 2 5G a partire dall’India. L’aggiornamento include le patch di sicurezza di giugno 2022 e alcuni miglioramenti nella stabilità del sistema, ma resta sulla OxygenOS 11 basata su Android 11.

L’update ad Android 12 è atteso per le prossime settimane, ma non abbiamo date precise: per il Nord 2 è stato rilasciato da qualche settimana, ma sembra che il rollout proceda a rilento visto che l’ultimo firmware con le patch di giugno è ancora basato sulla OxygenOS 11.

Novità aggiornamenti Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite

Due smartphone Xiaomi si aggiornano in queste ore: Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite. Il primo sta ricevendo la versione V13.0.2.0.SKGINXM che include le patch di sicurezza di giugno 2022 con la correzione a 4 vulnerabilità critiche e a diverse altre, anche se la distribuzione pare riguardare per il momento solo i cosiddetti Mi Pilots.

Aggiornamento simile per Xiaomi Mi 11 Lite, che sta ricevendo la versione V13.0.5.0.SKQEUXM con le patch di sicurezza di giugno 2022. Si resta ovviamente sulla MIUI 13 basata su Android 12, rilasciata ormai da qualche mese. Non sembrano essere incluse ulteriori novità, al di fuori di generici miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare Samsung Galaxy A71, Samsung Galaxy A70, OnePlus Nord CE 2 5G, Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite

Gli aggiornamenti descritti qui sopra potrebbero non aver ancora raggiunto gli smartphone tra le vostre mani, ma fare un tentativo e cercare i nuovi firmware via OTA non vi costa nulla.

Per aggiornare Samsung Galaxy A71 e Samsung Galaxy A70 potete recarvi nelle impostazioni di sistema, seguendo il percorso “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“. Per aggiornare OnePlus Nord CE 2 5G potete andare in “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“, mentre per Redmi Note 10 e Xiaomi Mi 11 Lite potete tentare recandovi in “Impostazioni > Info sistema > Versione MIUI > Verifica aggiornamenti“.

