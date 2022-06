Qualche giorno fa vi abbiamo parlato dell’introduzione su Google Tasks della possibilità di contrassegnare come “speciali” le proprie attività e adesso l’applicazione sembra destinata a interagire sempre di più con i restanti servizi di Google a partire da Google Calendar.

Google, infatti, pare intenzionata a mettere ordine una volta per tutte nel proprio ecosistema alla sezione “promemoria” in cui esistono ben tre servizi diversi per tenere traccia dei propri to-do: i promemoria dell’Assistente Google, i promemoria all’interno delle note di Google Keep e, appunto, Google Tasks il quale sembra il servizio su cui il colosso di Mountain View ha deciso di puntare per il futuro.

Stando a quanto scovato dai colleghi di 9to5Google nel teardown dell’apk del prossimo aggiornamento di Google Calendar, Google Tasks dovrebbe, di fatto, rimpiazzare i promemoria dell’Assistente Google nel calendario e diventare l’unica app in grado di adempiere a tale funzione.

Google Tasks è pronto a sbarcare su Google Calendar

Nel changelog dell’aggiornamento – che ancora non è stato rilasciato globalmente – è presente una dicitura che recita: “Utilizza Tasks per ricevere notifiche sulle cose da fare e tenerne traccia ovunque ti trovi in ​​Google Workspace.”

La transizione verso Google Tasks ormai sembra la mossa più sensata in quanto di mese in mese si arricchisce di funzioni che lo rendono sempre più completo e funzionale mentre, d’altro canto, i promemoria presenti in Google Calendar hanno tutt’ora un’interfaccia e delle funzioni al limite dell’essenziale.

In aggiunta, Google Tasks può godere di un’integrazione molto più profonda con Gmail rendendolo un compagno ideale per gestire i propri impegni e attività al fianco di Calendar grazie alla barra laterale presente sulla versione web del client mail.

Attualmente l’aggiornamento è ancora in fase di rilascio globale ma qualora voleste monitorare la situazione sulla vostra app vi basterà cliccare sul badge sottostante per essere rimandati alla pagina relativa al Google Calendar sul Google Play Store.

