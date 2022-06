Lo scorso marzo il team di sviluppatori di Google Recorder ha rilasciato la versione 3.5 dell’app dedicata agli smartphone Android, introducendo alcune modifiche all’interfaccia ma, a quanto pare, il colosso di Mountain View aveva anche altre novità in lavorazione per questa comoda applicazione.

In particolare, la novità a cui ci stiamo riferendo riguarda in questo caso il sito Web di Google Recorder, introdotto oltre un anno fa come parte delle modifiche per i backup dell’applicazione dedicata ai dispositivi Android (lo potete raggiungere seguendo questo link).

Il sito di Google Recorder introduce una comoda novità

Ebbene, oltre ai tasti per mettere in pausa e riavviare la riproduzione, portare indietro l’audio di 5 secondi e portare avanti la riproduzione di 10 secondi, la fila dei controlli in basso include anche un tasto per gestire la velocità di riproduzione, che si arricchisce di un’ulteriore opzione.

Ricordiamo a tal proposito che il sistema salva la preferenza attuale (in modo che l’utente non debba selezionarla ad ogni nuovo accesso) e con un tocco è possibile scegliere tra le varie alternative disponibili: 0,5x, 1x, 1,5x, 2x e 3x.

Da notare che questa nuova velocità, ossia 3x, è un’opzione che nemmeno YouTube offre (e che invece è presente in Google Podcasts).

Senza dubbio la possibilità di gestire la velocità di riproduzione di una registrazione rappresenta una funzionalità molto apprezzata e che si protebbe rivelare decisamente utile. Per esempio, l’opzione più lenta potrebbe essere comoda durante la revisione e la correzione manuale degli errori nella trascrizione automatizzata mentre quella più veloce può essere l’ideale per trovare rapidamente una specifica parte della registrazione.

I controlli della velocità di riproduzione del sito Web sono stati introdotti lo scorso marzo e siamo certi che sarebbero molto apprezzati dagli utenti anche nell’applicazione Android.

