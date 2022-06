Continua la campagna di promozione del Nothing Phone (1), primo smartphone della start-up con sede a Londra, mostrato nelle prime immagini ufficiali solo un paio di giorni fa ma la cui data di presentazione ufficiale è fissata per il prossimo 12 luglio.

Tramite i canali social ufficiali dell’azienda apprendiamo che lo smartphone sarà presto acquistabile in edizione limitata e numerata da 100 fortunati tramite il rivenditore di abbigliamento e sneakers StockX.

Nothing Phone (1): ecco la Limited Edition in 100 esemplari

Sin dal lancio sul mercato del primo (e attualmente unico) prodotto, ovvero le cuffie true wireless ear (1), Nothing ci ha abituati ad una politica di marketing e promozione dei prodotti basata sul volere stuzzicare la community, comunicando passo dopo passo dettagli sul progetto prima e sul vero e proprio prodotto poi.

Carl Pei e soci sono riusciti a creare un’aspettativa immensa attorno al Nothing Phone (1), mostrando addirittura le prime immagini ufficiali dello smartphone, a svelarne il design completo, appena un paio di giorni fa, aumentando ancora di più l’hype della community, e suscitando l’interesse di moltissimi utenti che hanno manifestato l’interesse verso l’acquisto del prodotto, nonostante esso non si andrà a configurare come un top di gamma ma punterà ad essere uno smartphone di rottura con quanto fatto, finora, dai vari produttori del panorama Android.

Per soddisfare la fame della community, ecco che, tramite i propri canali social, Nothing annuncia che sarà presto possibile acquistare lo smartphone, ben prima della data di presentazione prevista per le 17:00 (ore italiane) del prossimo 12 luglio 2022.

La prima chance per acquistare Nothing Phone (1) si concretizzerà tra il 21 e il 23 giugno, grazie ad una partnership con StockX, un noto rivenditore di abbigliamento e sneakers, che metterà in vendita 100 esemplari dello smartphone in edizione limitata, numerati da 1 a 100 tramite un’incisione con laser sul bordo di destra.

Your first chance to buy phone (1). 21-23 June.

Inutile dire che il post, tanto su Facebook quanto su Twitter, ha riscosso notevole successo già dopo pochi minuti e immaginiamo che il sold out possa arrivare immediatamente dopo la messa in vendita dei primi esemplari di Nothing Phone (1).

Visitando il link presente all’interno del post, gli utenti verranno collegati alla pagina dedicata sul portale di StockX: qui sono riportate le condizioni di questa vera e propria asta per potersi accaparare uno dei 100 Nothing Phone (1) messi a disposizione. Di seguito, ecco i dettagli:

Saranno disponibili solo 100 telefoni per l’offerta, con ogni telefono che verrà serializzato per l’offerta corrispondente che lo vince. La nostra asta per Phone (1) partirà alle 9:00 ET (ore 15:00 italiane, ndr) di martedì 21 giugno 2022 e sarà aperta fino alle 8:59 ET di giovedì 23 giugno 2022. Per partecipare, è sufficiente creare un account StockX o accedere al proprio account esistente e fare un’offerta sulla pagina del prodotto DropX una volta che questo diventa attivo.

Cosa aspettarci dallo smartphone?

Dal punto di vista del design, sembra che Nothing Phone (1) non abbia più nulla da nascondere: oltre alle immagini, è trapelato un video che mette in mostra i LED luminosi presenti sulla parte posteriore dello smartphone.

Come confermato dalla stessa Nothing, per la progettazione dello smartphone è stata scelta una filosofia di design coerente con quanto messo in campo nella realizzazione delle Nothing Ear (1), in modo da creare prodotti distintivi e iconici, con la presunzione di diventare la Apple del panorama Android.

Nothing Phone (1) sarà dotato di un frame in alluminio riciclato, avrà una scocca posteriore trasparente e, anteriormente, dovrebbe presentare cornici simmetriche (senza mento).

Per quanto concerne le specifiche tecniche, oltre alla certezza della presenza di un SoC Snapdragon di Qualcomm, si parla di un display AMOLED da 6,43 o 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 o 120 Hz (purtroppo non ci è ancora stata mostrata la parte anteriore dello smartphone).

Visto il gioco a cui stanno giocando in Nothing, siamo convinti che nei prossimi giorni spunteranno altri pezzi del puzzle che ci aiuteranno a fare chiarezza sul primo e attesissimo smartphone di questa start-up.

In conclusione, vi rimandiamo ai dettagli sull’evento di presentazione del Nothing Phone (1) che, come anticipato, si svolgerà a partire dalle 17:00 (ore italiane) di martedì 12 luglio 2022.

