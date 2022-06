Sono trascorse poche ore dalla pubblicazione del primo teaser ufficiale di Nothing Phone (1) e l’azienda di Carl Pei continua a stuzzicare sempre più la curiosità di appassionati e addetti ai lavori con nuove anticipazioni relative a questo smartphone, la cui presentazione ufficiale è in programma per il 12 luglio 2022.

E così sulla pagina Facebook di Nothing Technology è stata pubblicata la prima foto dal vivo dello smartphone, grazie alla quale possiamo farci un’idea di quelle che saranno le sue dimensioni e come dovrebbe essere il suo comparto fotografico posteriore.

Ecco Nothing Phone (1) in tutto il suo splendore

Ancora non si conoscono le caratteristiche del nuovo smartphone di Carl Pei ma pare che il device potrà fare affidamento su una doppia fotocamera posteriore con allineamento verticale (il modulo è posizionato nell’angolo in alto a sinistra):

Il team di Nothing non ci fornisce particolari dettagli nel post su Facebook, limitandosi a scrivere quanto segue:

Bold. Warm. Full of soul.

A return to instinct.

This is phone (1).

Qualche informazione in più è possibile ricavarla sul sito del produttore (lo trovate seguendo questo link), nel quale il telefono viene descritto così:

Con il suo design trasparente e i circuiti curvi in superficie. Realizzato con materiali scelti consapevolmente.

Il team di Nothing ci tiene a mettere inoltre in evidenza che Nothing Phone (1) è stato “progettato con intenzione, cura, gioia”.

Non ci resta altro da fare che darvi appuntamento a martedì 12 luglio 2022, alle ore 17:00, quando finalmente Nothing Phone (1) sarà presentato ufficialmente e potremo scoprire se il device sarà lanciato in tutti i mercati e in quale fascia di prezzo si andrà a posizionare, aspetto quest’ultimo di importanza rilevante per valutare un suo possibile successo (la concorrenza nel settore degli smartphone, infatti, si fa di giorno in giorno più agguerrita).

Potrebbe interessarti anche: i migliori smartphone Android del mese