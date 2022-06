A distanza di poche ore dalla pubblicazione della prima immagine ufficiale di Nothing Phone (1) arriva un altro contributo per chi è desideroso di scoprire cosa Carl Pei abbia in serbo per gli utenti che hanno deciso di accordare fiducia al suo nuovo smartphone.

Pare che Nothing abbia tenuto un evento a sorpresa in Svizzera, dando così ad un gruppo di giornalisti la possibilità di dare uno sguardo a questo sempre più chiacchierato smartphone.

Per Nothing Phone (1) arriva anche il primo video

Gli invitati a tale evento non hanno potuto toccare con mano Nothing Phone (1) ma lo hanno potuto ammirare all’interno di un involucro di plexiglass e il seguente video, realizzato dal giornalista tecnologico tedesco Rafael Zeier, ci consente di farci un’idea di cosa hanno visto:

Ancora una volta non abbiamo avuto la possibilità di vedere la parte frontale dello smartphone ma ora sappiamo che alcune aree sulla parte posteriore del device si illuminano (come l’anello attorno al modulo della fotocamera e alcuni componenti in alto e in basso).

Non è chiaro cosa sia ad attivare le luci sul retro di Nothing Phone (1) ma è probabile che si tratti di un sistema studiato dal produttore per avvisare gli utenti che ci sono notifiche da leggere.

Purtroppo ad oggi restano sconosciute le principali caratteristiche del nuovo smartphone di Carl Pei, come il processore, il display, la memoria su cui potrà fare affidamento e il tipo di sensori fotografici scelti per garantire agli utenti prestazioni che possano tenere testa alla concorrenza sempre più agguerrita.

Ricordiamo che c’è già una data di presentazione ufficiale: Nothing Phone (1), infatti, sarà lanciato il 12 luglio 2022 alle ore 17:00.

Tra meno di un mese, pertanto, potremo scoprire se questo nuovo smartphone ha davvero le carte in regola per affermarsi in un settore competitivo come quello dei telefoni Android. Basta avere un po’ di pazienza.

