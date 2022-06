Questo caldo lunedì (quasi) estivo non poteva aprirsi in modo migliore: oggi, 13 giugno 2022, prende il via la nuova iniziativa promozionale dell’arcinoto marketplace eBay, che in occasione dell’estate rende disponibile un nuovo codice sconto molto ghiotto applicabile a tantissimi prodotti, anche tecnologici, delle categorie più disparate.

Promozione eBay: -20% su tantissimi prodotti con codice sconto

Prima di entrare nel merito delle singole offerte che questa promozione permette di ottenere, è il caso di porre alcune premesse di carattere generale. Partiamo con il dire che l’iniziativa di eBay è partita ufficialmente oggi, 13 giugno 2022, alle ore 9.00 e che la sua scadenza è fissata per le ore 23.59 del prossimo 30 giugno.

Il codice sconto da utilizzare è MENO20ESTATE e, come si intuisce facilmente, permette di ottenere uno sconto del 20%. La spesa minima richiesta è di 15 euro, mentre lo sconto massimo che il cliente può ottenere mediante il codice sconto è pari a 100 euro. Ciascun cliente può utilizzare il codice sconto un massimo di due volte, arrivando così a risparmiare un massimo di 200 euro.

Una precisazione fondamentale da fare è che il coupon non è valido su tutti i prodotti acquistabili su eBay, ma soltanto su quelli rientranti nelle categorie elencate e venduti dai venditori aderenti. Ecco le categorie di nostro interesse comprese nell’iniziativa:

Fotografia e video

Smart home e sorveglianza domestica

Tablet e eBook reader

Smartwatch

Dispositivi audio portatili, cuffie.

Per tutte le altre categorie, per la lunga lista completa dei venditori aderenti e per leggere termini e condizioni della promozione, vi invitiamo a visitare la pagina dedicata sul sito di eBay:

Promozione eBay MENO20ESTATE

Migliori offerte eBay compatibili con la promozione

La promozione, dunque, non tocca gli smartphone, tuttavia non mancano comunque tanti prodotti tecnologici, su cui spiccano tablet, smartwatch e altri wearable. Ecco le offerte più interessanti già suddivise per renderne la consultazione più agevole.

Tablet Android in offerta su eBay

Partiamo dai tablet: in questa sede ci soffermeremo solo su quelli con sistema operativo Android, tuttavia a questo link trovate tutte le offerte, dunque anche quelle sugli iPad di Apple. Ecco alcuni prodotti interessanti su cui sfruttare il codice MENO20ESTATE per ottenere un 20% di sconto extra. I prezzi seguenti sono con sconto già applicato:

Smartwatch e cuffie in offerta su eBay

Come per i tablet, anche in questo caso quello seguente non è un elenco completo, trovate ulteriori offerte sugli smartwatch a questo link e sulle cuffie a quest’altro link. Ecco le più interessanti con sconto applicato:

