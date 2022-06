Negli anni OUKITEL si è conquistata un buon numero di fan grazie a prodotti molto equilibrati e votati soprattutto all’autonomia. Da qualche anno la compagnia ha introdotto anche una linea di rugged phone e OUKITEL WP19 è il più recente di questi.

Quello che lo rende unico al mondo è proprio la capacità della batteria, più simile a quella di un power bank piuttosto che a quella di uno smartphone. Parliamo infatti di 21.000 mAh, che gli consentono di funzionare senza ricarica per una intera settimana.

OUKITEL WP19, rugged battery phone

Lo abbiamo chiamato rugged battery phone perché l’ultimo arrivato in casa OUKITEL è eccellente in entrambe le categorie, anche se ovviamente la caratteristica che salta maggiormente all’occhio è ovviamente l’immensa batteria. Ben 21.000 mAh, una capacità che finora avevamo visto solamente sui power bank ma che non era mai stata sfiorata su uno smartphone.

Unita alle caratteristiche rugged e a una fotocamera di tutto rispetto rende questo OUKITEL WP19 il compagno ideale per escursioni in montagna e vacanze nella natura, senza essere costretti ad avere con sé un carica batterie. Secondo quanto afferma il produttore è infatti possibile utilizzare il telefono per una settimana senza doverlo ricaricare, anche se ovviamente molto dipenderà dal tipo di utilizzo.

E quando è ora di ricaricare la batteria interna è sufficiente utilizzare il caricabatterie da 33 watt fornito in dotazione, che permetterà di avere tempi di ricarica dignitosi. Grazie alla funzione di ricarica inversa è inoltre possibile utilizzare lo smartphone come se fosse un power bank e ricaricare altri dispositivi, come smartwatch o smartband.

OUKITEL non ha però trascurato il resto, a partire da un comparto fotografico di tutto rispetto: si parte infatti da un sensore principale Samsung da 64 megapixel, affiancato da un sensore Sony da 20 megapixel dedicato alla fotografia notturna, in grado cioè di catturare i soggetti anche nel buio completo. Questo grazie anche a quattro emettitori a infrarossi che riescono a espandere la visuale notturna fino a 20 metri, con l’intensità che viene regolata automaticamente per garantire sempre la miglior qualità possibile delle immagini.

Se siete appassionati di trekking e vi piace campeggiare nella natura, questa funzione di OUKITEL WP19 risulterà molto comoda, permettendovi di evitare animali notturni e di muovervi in sicurezza anche senza luci intorno a voi, o di trovare un oggetto caduto in mezzo a un prato.

Il nuovo rugged battery phone sarà in vendita su AliExpress a partire dalla fine di questo mese, nell’attesa potete partecipare al giveaway, visitando questa pagina sul sito ufficiale, che mette in palio 37 premi, tra cui anche due OUKITEL WP19. Qui sotto trovate il video ufficiale che vi anticipa quello che troverete sul nuovo smartphone OUKITEL.

