In attesa dell’esordio ufficiale sul mercato italiano, in programma per domani, Realme GT Neo 3T è stato presentato in Indonesia, confermando alcune delle anticipazioni già emerse nei giorni scorsi.

Si tratta di uno smartphone di fascia media che può vantare alcune caratteristiche piuttosto interessanti, come uno schermo AMOLED E4 da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 120 Hz o un processore Qualcomm Snapdragon 870.

La scheda tecnica di Realme GT Neo 3T

Questa è la scheda tecnica completa del nuovo smartphone di Realme:

display AMOLED E4 da 6,62 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 × 1.080 pixel), HDR10+, 360Hz touch sampling rate, luminosità fino a 1.300 nit, 100% DCI-P3 wide color gamut, 106% NTSC color gamut, protezione Corning Gorilla Glass 5

processore Qualcomm Snapdragon 870 con GPU Adreno 650

con GPU Adreno 650 8 GB di RAM LPDDR5

di RAM LPDDR5 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione (UFS 3.1)

di memoria di archiviazione (UFS 3.1) fotocamera frontale da 16 megapixel

tripla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel con apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4)

posteriore (con sensore primario da 64 megapixel con apertura f/1.79, sensore ultra grandangolare da 8 megapixel con apertura f/2.2 e sensore macro da 2 megapixel con apertura f/2.4) sensore per il riconoscimento delle impronte digitali integrato nel display

supporto Dual SIM

5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

altoparlanti stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

Android 12 con realme UI 3.0

batteria da 5.000 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 80 W)

(con supporto alla ricarica rapida a 80 W) dimensioni: 162,9 × 75,8 × 8,65 mm

peso: 194,5 grammi

Insieme a Realme GT Neo 3T il produttore ha lanciato anche la versione internazionale di Realme GT Neo 3, smartphone già disponibile in Cina da alcuni mesi.

Prezzi e disponibilità

Realme GT Neo 3T sarà venduto in tre colorazioni (Flash Yellow, Shadow Black e White). In attesa di scoprire i prezzi che il produttore deciderà di applicare in Italia (già domani dovremmo saperne di più al riguardo), a livello globale la versione 8/128 GB è proposta a 469,99 dollari (circa 440 euro) e quella 8/256 GB è proposta a 509,99 dollari (circa 475 euro).