Nothing stuzzica la community: la data del lancio di Phone (1) arriverà a breve

Nothing continua a svolgere un gran lavoro sul fronte comunicazione e marketing, cercando di attirare l’attenzione della community sul Nothing Phone (1), primo smartphone Android dell’azienda che arriverà nel corso dell’estate.

Tramite un post su Twitter, la start-up ha riepilogato un po’ tutti i dettagli dello smartphone già divulgati nel corso delle settimane, aggiungendo del pepe circa l’arrivo imminente della data in cui si terrà l’annuncio del dispositivo.

Nothing Phone (1): la data di lancio arriverà a breve

Torniamo ancora una volta a parlare del Nothing Phone (1), primo (e inedito) smartphone della giovane start-up con sede a Londra fondata da Carl Pei, ex CEO e co-fondatore di OnePlus, protagonista la scorsa settimana di un’intervista doppia concessa al portale Wallpaper* dallo stesso Pei e da Tom Howard, capo del team che si sta occupando del design dello smartphone.

Indiscrezioni a parte, l’azienda sta cercando di suscitare hype nella community di appassionati, e con questo prodotto punterà a portare qualcosa di nuovo nel mondo degli smartphone Android, cercando di mantenere la propria (distintiva) filosofia di design, già ampiamente visibile nell’unico prodotto attualmente in vendita, le cuffie true wireless Nothing Ear (1).

Tramite un tweet di pochi minuti fa, la stessa Nothing ha cercato di stuzzicare ancora una volta la community, riepilogando tutti i dettagli sullo smartphone finora divulgati e suggerendo che la data della presentazione arriverà molto presto.

A recap of what's officially out there:

– Recycled aluminum mid-frame ♻️

– Transparent back 🪟

– Wireless charging 🔋

– @Qualcomm Snapdragon processor 🐉

– Bonus: no chin 📐

– Announcement date coming (very) soon⏱️ — Nothing (@nothing) May 30, 2022

Tante conferme ma c’è ancora qualche nodo da sciogliere

Basandoci su quanto riportato, e unendo il tutto alle altre indiscrezioni trapelate in precedenza, proviamo a ricostruire un identikit di massima del Nothing Phone (1).

Frame laterale realizzato in alluminio riciclato (confermato)

(confermato) Scocca posteriore trasparente (confermato)

(confermato) Display: AMOLED da 6,43” con risoluzione FHD+ Refresh rate a 90 Hz Supporto all’ HDR10 Nessun mento (confermato)

con risoluzione SoC: Qualcomm Snapdragon (confermato) Si parla dello Snapdragon 778G o del più recente Snapdragon 7 Gen 1

(confermato) Memorie: 8 + 128 GB

Tripla fotocamera posteriore: Sensore principale da 50 megapixel Sensore ultra-grandangolare da 8 megapixel Sensore di profondità o macro da 2 megapixel

Fotocamera frontale: 32 megapixel

Reti mobili: 5G/4G/3G/2G

Connettività: Wi-Fi 6 , Bluetooth 5.x , GPS, NFC, USB Type-C

, , Batteria: 4500 mAh Supporto alla ricarica wireless (confermato)

Software: Nothing OS basato su Android 12 (confermato)

Per chi fosse curioso di provare il launcher di Nothing, l’azienda lo ha già messo a disposizione sul Google Play Store: unico requisito, è necessario avere uno smartphone con Android 11 o versioni successive. Per scaricarlo, vi basterà cliccare sul badge sottostante.

Restano ancora da sciogliere alcuni nodi, legati principalmente a quale sia effettivamente il SoC Snapdragon di Qualcomm scelto per animare lo smartphone che segnerà il debutto dell’azienda in questo settore, ma anche al display e alle fotocamere di cui verrà dotato questo nuovo smartphone.

In precedenza veniva indicato il 21 luglio 2022 come possibile data per la presentazione di Nothing Phone (1). Vista la fretta che sembrerebbe avere l’azienda, ulteriori dettagli potrebbero essere condivisi a breve con la community, ansiosa di fare la conoscenza di questo smartphone.