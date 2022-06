Il mercato degli smartphone Android propone tante alternative valide per gli utenti alla ricerca di buone prestazioni senza svenarsi e le offerte che vediamo oggi ne sono la dimostrazione: tutti i dispositivi di seguito proposti sono compresi entro la soglia dei 500 euro, coprono comunque varie fasce di prezzo — dunque la scelta non manca — e i loro nomi li conoscete sicuramente: Xiaomi 12X 5G, Redmi Note 11, OPPO Find X3 Lite 5G, OPPO A94 5G.

Tutte le offerte di seguito descritte sono attive sul noto marketplace eBay; qualora non facciano al caso vostro, date un’occhiata anche a quelle altrettanto interessanti che vi abbiamo segnalato ieri.

Xiaomi 12X 5G in offerta su eBay: prezzo super

Partiamo dal modello di fascia più alta, e dunque anche il più costoso si questa selezione: Xiaomi 12X 5G. Lo smartphone, nella colorazione Dark Grey e nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 256 GB di memoria interna, viene proposto a soli 499,90 euro (ben 200 euro in meno rispetto al listino ufficiale). Il dispositivo si trova in Italia, viene venduto con spedizione standard gratuita, il venditore presenta un 99,5% di feedback positivo ed è ovviamente presente la classica garanzia cliente eBay. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Xiaomi 12X 8 GB + 256 GB Dark Grey a 499,90 euro

Arrivato in Italia lo scorso marzo, Xiaomi 12X 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione) presenta una scheda tecnica interessante, riassumibile così:

display AMOLED da 6,28 pollici Full-HD+ (2400 x 1080 pixel) a 120 Hz con 1100 nit di luminosità

SoC Qualcomm Snapdragon 870 octa core a 7 nm (1 Cortex-A77 a 3,2 GHz + 3 Cortex-A77 a 2,4 GHz + 4 Cortex-A55 a 1,8 GHz)

8 GB di RAM LPDDR5 e 256 GB di memoria interna UFS 3.1

tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 MP Sony IMX766, ultra-grandangolare da 13 MP e macro da 5 MP

fotocamera anteriore da 32 MP

connettività 5G dual SIM, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2, NFC, GPS, GLONASS, Galileo, Beidou

doppio altoparlante stereo con Dolby Atmos, porta USB Type-C

batteria da 4500 mAh con ricarica rapida cablata da 67 W

Android 12 con MIUI 13.

Redmi Note 11 in offerta su eBay

Dallo smartphone più costoso della selezione passiamo a quello più economico: Redmi Note 11 è la soluzione per chi vuole spendere il minimo indispensabile. Il modello con 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, in colorazione Graphite, viene proposto a 169,90 euro (contro i 249,90 euro del prezzo di listino) con spedizione gratis dall’Italia in due giorni. Il venditore presenta il 99,6% di feedback positivo e sono presenti la garanzia cliente eBay e il servizio eBay Premium. Ecco il link per l’acquisto:

Acquista Redmi Note 11 4 GB + 128 GB Graphite a 169,90 euro

La dotazione tecnica di Redmi Note 11 (ecco la nostra recensione) comprende Full-HD+ da 6,43 pollici a 90 Hz, SoC Qualcomm Snapdragon 680, 4 o 6 GB di RAM, 64 o 128 GB di memoria interna, quadrupla fotocamera posteriore (principale da 50 MP, ultra-grandangolare da 8 MP, macro e di profondità da 2 MP) e batteria da 5000 mAh.

OPPO Find X3 Lite e A94 5G in offerta su eBay

Chiudiamo con una coppia di smartphone OPPO di fascia media attualmente reperibili a prezzi molto simili.

OPPO Find X3 Lite 5G, nel taglio di memoria con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna e in colorazione Starry Black, viene proposto a 254,99 euro (di listino costava 499,99 euro), con spedizione gratis in due giorni dall’Italia (il venditore ha il 99,8% di feedback positivo e c’è la garanzia cliente eBay). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OPPO Find X3 Lite 5G a 254,99 euro

OPPO A94 5G, in versione Fluid Black con 8 GB di RAM e 128 GB di memoria interna, è acquistabile a 227,99 euro con spedizione gratis GLS Espresso Nazionale dall’Italia (il venditore ha il 99,8% di feedback positivo e c’è la garanzia cliente eBay). Ecco il link per l’acquisto:

Acquista OPPO A94 5G a 227,99 euro

OPPO Find X3 Lite (ecco la nostra recensione) presenta un display OLED da 6,4 pollici FullHD+ con frequenza di refresh a 90 Hz, SoC Snapdragon 765G, quattro fotocamere posteriori e una batteria da 4.300 mAh con ricarica SuperVOOC 2.0 Flash Charge a 65 watt. Invece, OPPO A94 5G (ecco la nostra recensione) offre display AMOLED FullHD+ da 6,43 pollici, SoC MediaTek Dimensity 800U, quattro fotocamere posteriori e batteria da 4310 mAh con ricarica rapida VOOC Flash Charge a 30 W.

