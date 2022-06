Le eSIM presentano numerosi vantaggi ma sono ancora troppo poco diffuse, per questo motivo le vecchie SIM fisiche fanno tuttora parte della quotidianità della quasi totalità degli utenti e, tra questi, alcuni nuovi clienti Iliad hanno avuto modo di testimoniare il passaggio in atto alle nuove “eco SIM”, che presentano dimensioni ridotte e sono prodotte con plastica riciclata.

Nelle ultime settimane abbiamo parlato a più riprese di Iliad, dal nuovo Store di Catania alla conferma della multa milionaria, passando per i numeri del successo del quarto operatore nazionale di telefonia mobile e riconoscimenti vari. Quest’oggi parliamo di un SIM e più precisamente della loro nuova versione meno nemica dell’ambiente.

Nuove “eco SIM” di Iliad

Intendiamoci, Iliad non è il primo operatore attivo in Italia ad intraprendere un’iniziativa di questo tipo: a tempo debito vi avevamo già parlato delle ecoSIM di WINDTRE, ma anche il suo secondo brand Very Mobile e Vodafone hanno abbracciato da diverso tempo delle alternative più ecosostenibili. Ciononostante, è un cambiamento che merita comunque di essere segnalato.

Le nuove “eco SIM” di Iliad sono già ora in distribuzione e i primi clienti a riceverle sono stati alcuni acquirenti online delle offerte dell’operatore: senza alcun annuncio o avvertimento preventivo, le SIM acquistate sono state consegnate direttamente nel nuovo formato anziché in quello comunemente noto.

A quanto si apprende, questa prima fase di distribuzione presenta ancora una natura sperimentale, soltanto una volta portata a termine con successo questa fase di test le nuove “eco SIM” arriveranno anche in tutti gli altri canali di vendita di Iliad, Simbox compresi. D’altra parte, in mancanza di annunci o comunicazioni di sorta da parte dell’operatore, anche il nome utilizzato non va considerato ufficiale. Ad ogni modo, in attesa di saperne di più, nella foto seguente potete dare una prima occhiata alle nuove SIM ecosostenibili di Iliad.

Gruppo Iliad: impegni per l’ecosostenibilità a medio e lungo termine

Già agli inizi del 2021 il Gruppo Iliad aveva reso pubblici i propri impegni in materia di clima e ambiente, che dovranno essere sempre tenuti presenti nei prossimi anni, nello svolgimento delle attività in Francia, Italia e Polonia.

Al fine di raggiungere l’obiettivo dichiarato dell’azzeramento delle emissioni, il Gruppo Iliad aveva anche illustrato le tre tappe principali della propria strategia:

A partire dal 2021, l’operatore mirava a portare al 100% la quota di energia elettrica consumata proveniente da fonti rinnovabili. Il raggiungimento di questo obiettivo iniziale è stato annunciato ufficialmente dall’amministratore delegato di Iliad Italia, Benedetto Levi, con riferimento ai mercati di Francia e Italia, con una contestuale accelerazione per fare lo stesso anche in Polonia.

Entro il 2035 , il Gruppo ha l’obiettivo di raggiungere l’ impatto zero per le emissioni dirette , che sono quelle generate da fonti possedute o controllate dall’azienda.

, il Gruppo ha l’obiettivo di raggiungere l’ , che sono quelle generate da fonti possedute o controllate dall’azienda. Entro il 2050, infine, Iliad intende perseguire l’obiettivo finale dell’impatto zero per le più significative emissioni indirette, ovvero quelle generate dalla catena di produzione e dunque non sotto il pieno controllo di Iliad.

