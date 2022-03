Quello della sostenibilità e della riduzione dell’impatto ambientale è un tema che sempre più spesso rientra nei discorsi dei giganti del settore tech e questo riguarda anche gli operatori telefonici come WINDTRE, la cui nuova ecoSIM viene prodotta partendo dallo smaltimento di vecchi elettrodomestici come frigoriferi e freezer.

Negli ultimi giorni abbiamo parlato di WINDTRE soprattutto per i nuovi smartphone disponibili all’acquisto a rate, per la proposta di risparmio fatta ad alcuni già clienti e, soprattutto, per la possibile unione di forze con Iliad per lo sviluppo della rete 5G in Italia (migliorata, ma ancora migliorabile).

Quest’oggi riapriamo il tema della nuova ecoSIM dell’operatore, già affrontato nei primi giorni del mese e ora di viva attualità.

Da Thales l’ecoSIM di WINDTRE: perché è importante

Per questa svolta green, WINDTRE ha affidato il lavoro a Thales, azienda leader nella produzione di ecoSIM che ha curato la fornitura all’operatore di schede SIM prodotte con materiale plastico interamente riciclato proveniente da vecchi frigoriferi e freezer.

Quest’innovativo processo di produzione va a tutto vantaggio dell’ambiente, visto che evita la produzione di migliaia di tonnellate di nuova plastica — ogni anno vengono prodotte da fonti fossili circa 4,5 miliardi di SIM tradizionali pari a circa 20000 tonnellate di plastica che corrispondono più o meno al peso di 2 Torri Eiffel — e dà attuazione alla nozione di economia circolare. Il produttore ci tiene a sottolineare come anche il packaging nel quale verranno distribuite le SIM sia “eco-compatibile, di piccole dimensioni e derivato da carta FSC [una certificazione che garantisce l’ecocompatibilità dei prodotti derivati dalle foreste come la carta per la realizzazione per le scatole di confezionamento] per ridurre gli sprechi“.

Con la sua ecoSIM, insomma, Thales mette a disposizione degli operatori di telefonia mobile un servizio innovativo, anche sotto il profilo della sostenibilità, da offrire ai propri clienti. In aggiunta a questo, Thales ha ricordato come il progetto in argomento beneficerà anche del programma di compensazione delle emissioni di carbonio che garantisce al produttore la certificazione carbon neutral.

Marco Catenacci, Digital Identity and Security, Mobile Connecting Solution, VP Sales Thales, ha commentato in questi termini il progetto:

«Siamo veramente orgogliosi di questo prodotto, unico sul mercato e così innovativo per le strategie di sostenibilità volte a ridurre l’impatto ambientale. La sfida maggiore è stata quella di effettuare la stampa a colori su un supporto di plastica riciclata di così piccole dimensioni, ma abbiamo risolto brillantemente grazie alle avanzate soluzioni tecnologiche di cui disponiamo, che ci hanno permesso nel 2020 di acquisire il premio ‘Best practice on circular economy’ come riconoscimento del nostro approccio sostenibile nella produzione di prodotti a basso impatto ambientale, quali le ecoSIM e le carte bancarie».

Come ottenere le nuove ecoSIM di WINDTRE

Anche se le comunicazioni ufficiali in merito a questo interessante progetto sono arrivate soltanto in queste settimane, è bene chiarire come non ci siano tempi di attesa da segnalare. Sì, perché in realtà le nuove ecoSIM prodotte da Thales sono già disponibili presso tutti i punti vendita di WINDTRE già dallo scorso mese di febbraio.

Ne consegue che tutte le nuove schede SIM che vengono attivate in questo momento sono già delle ecoSIM: tutti i clienti che hanno effettuato il passaggio a WINDTRE dal mese scorso o che lo faranno in futuro riceveranno direttamente le SIM green in luogo di quelle vecchie.

Quanto ai già clienti, non c’è ovviamente alcun motivo per sostituire una SIM già attiva e funzionante, tuttavia, ove si renderà necessaria una sostituzione, anch’essi riceveranno automaticamente una nuova ecoSIM.

Per tutte le notizie sulle offerte telefoniche di WINDTRE, visitate la nostra pagina dedicata.

