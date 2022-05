Iliad annuncia i risultati finanziari del primo trimestre 2022, che testimoniano l’ennesima crescita sia per quanto riguarda il numero di utenti sia per il fatturato del periodo. Scopriamo più nel dettaglio come sono andate le cose per l’operatore in questo inizio 2022.

Il 2022 inizia in forte crescita per Iliad

8,8 milioni di utenti e 214 milioni di euro di fatturato nel primo trimestre 2022: questi i numeri diffusi da Iliad, che confermano il trend positivo. In questa prima parte dell’anno, sono 320.000 i nuovi utenti che si sono uniti all’operatore, e il fatturato è cresciuto del 13,9% rispetto allo stesso intervallo del 2021, con un EBITDAaL positivo di 40 milioni di euro.

Fatturato e utenti continuano a crescere, e lo stesso si può dire della rete distributiva (+35% anno su anno), che ovviamente contribuisce all’espansione: ad oggi sono 26 i Flagship Store, 8 in più rispetto a un anno fa, e in più sono disponibili 4077 punti vendita tra Simbox, Iliad Corner, Iliad Point e Iliad Express sparsi tra supermercati, negozi della grande distribuzione, bookstore, edicole e tabaccherie.

Guardando a livello europeo, il primo trimestre 2022 il Gruppo Iliad presenta un fatturato di 1,9 miliardi di euro, con una crescita del 4,8% rispetto al 2021. La spinta viene in particolare dalla crescita di utenti fissi e mobili in Italia, Francia e Polonia. Come abbiamo visto, a fine gennaio l’operatore si è allargato anche alla rete fissa nel nostro Paese attraverso la sua offerta in fibra ottica 100% FTTH, con velocità fino a 5 Gbit/s in download.

Iliad può dunque gioire dei risultati ottenuti in questi mesi, che gli hanno anche permesso di aggiudicarsi per il secondo anno di fila il titolo di migliore operatore mobile italiano per rapporto qualità-prezzo, assegnatogli dall’Istituto Tedesco Qualità e Finanza.

Siete clienti Iliad? Siete soddisfatti del servizio offerto dall’operatore?

