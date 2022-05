Lo scorso 29 Marzo l’AGCM aveva sanzionato Iliad con una multa di 1,2 milioni di euro a seguito delle segnalazioni presentate da TIM e dalle associazioni dei consumatori U.Di.Con. e Confconsumatori secondo cui Iliad aveva adottato pratiche commerciali poco trasparenti per le offerte che includono il 5G.

Dopo la pubblicazione del provvedimento, Iliad aveva deciso di condividere la proprio posizione ufficiale sulla vicenda, definendo la sanzione come “ingiustificata e profondamente ingiusta”.

Con l’occasione il quarto operatore mobile italiano aveva proposto la possibilità di rimborsare i clienti che avevano segnalato problemi con il 5G, ma l’Autorità ha respinto l’iniziativa.

Il TAR respinge il ricorso: Iliad sanzionata per 1,2 milioni di euro

Il TAR ha deciso di respingere il ricorso di Iliad Italia relativo alla sospensione cautelare della sanzione, poiché “Il ricorso non presenta profili di palmare fondatezza”, come pubblicato ieri dal Tribunale Amministrativo Regionale per il Lazio.

Il TAR inoltre condanna Iliad a pagare 1000 euro in favore dell’AGCM, compensandoli in favore di TIM in quanto parte in causa.

Iliad ha conquistato oltre 300 mila utenti in più nel 2022 continuando a crescere, tuttavia questa faccenda rappresenta una brutta tegola per l’operatore che ha sempre messo la trasparenza e la chiarezza al primo posto.

