Google Street View ha appena compiuto quindici anni e il suo ruolo all’interno di Google Maps è sempre più utile e significativo, ecco perché potreste decidere di rendergli un simpatico omaggio impostando l’auto di Street View come veicolo di navigazione su Maps. Di seguito vi spiegheremo come fare in pochi semplici passaggi.

Nelle scorse settimane vi abbiamo parlato di novità sicuramente più interessanti a proposito di Google Maps, dagli annunci del Google I/O 2022 al suo essere parte dell’ecosistema Android, passando per la necessità di un’ottimizzazione per tablet e per l’arrivo del prezzo del carburante in Italia. Quest’oggi andiamo a scoprire una piccola funzione molto meno essenziale ma molto più simpatica.

Come impostare l’auto di Street View su Google Maps

Partiamo con il dire che la funzione in argomento non aggiunge alcuna capacità particolare al vostro Google Maps e che, comunque, si tratta solo di una nuova icona (non manca la possibilità di scegliere tra quelle già disponibili in precedenza).

Se avete già usato Google Maps nei giorni scorsi e non avete visto alcun prompt pop-up che vi consentisse di attivare l’auto di Street View come icona di navigazione, ecco i pochi semplici passaggi che dovete seguire per impostarla manualmente:

Aprite l’app di Google Maps. Trovate una destinazione per iniziare una navigazione (vera o fittizia, non ha importanza) e toccate Avvia. Effettuate un tap sull’icona di navigazione attualmente impostata (una freccia o un punto di colore blu). Nella schermata così comparsa, effettuate uno scrolling per visualizzare tutte le icone disponibili, l’ultima è proprio quella dell’auto di Google Street View. Effettuate un tap sull’icona dell’auto di Google Street View e il gioco è fatto.

Esiste anche una via più breve:

Aprite l’app di Google Maps. Trovate una destinazione per iniziare una navigazione (vera o fittizia, non ha importanza). Prima ancora di toccare Avvia, dovreste vedere l’icona dell’auto di Google Street View. Toccatela e, nella schermata pop-up così aperta, selezionate Vai per salire a bordo.

La versione più recente di Google Maps per dispositivi Android è scaricabile dal Google Play Store tramite il badge sottostante.

