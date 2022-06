Come da prassi, il produttore cinese OPPO ha da poco condiviso il proprio piano mensile sugli aggiornamenti software previsti per i propri smartphone: come ogni mese, veniamo a conoscenza dei modelli della casa che riceveranno la ColorOS 12 basata su Android 12 entro la fine del mese di giugno 2022.

Non tutti gli smartphone che verranno aggiornati nell’arco di questo mese riceveranno una versione stabile della ColorOS 12: per alcuni di essi, l’ultima versione disponibile di Android, personalizzata con l’interfaccia proprietaria di OPPO, arriverà in beta. Scopriamo di quali modelli si tratta.

ColorOS 12: questi smartphone OPPO la riceveranno a giugno

OPPO si conferma l’unico produttore a condividere, mensilmente, il piano con gli aggiornamenti software previsti per il propri smartphone; grazie a queste informazione, possiamo scoprire in anteprima quali smartphone del produttore riceveranno il nuovo aggiornamento dell’interfaccia proprietaria ColorOS 12 basata su Android 12.

Divideremo i vari smartphone in tre gruppi: il primo conterrà gli smartphone OPPO che stanno già ricevendo la ColorOS 12 basata su Android 12 in versione stabile, il secondo conterrà quelli che riceveranno l’aggiornamento in versione stabile e il terzo conterrà quelli che lo riceveranno in versione “beta”; per loro, l’aggiornamento stabile arriverà nei prossimi mesi. Tra parentesi, viene indicato il paese da cui partirà il rilascio della nuova versione software.

Prima di procedere, vi anticipiamo che alcuni degli smartphone coinvolti non vengono ufficialmente venduti sul nostro mercato, ma sono esclusive di alcuni mercati asiatici, come quello cinese o indiano.

Smartphone OPPO che stanno già ricevendo l’aggiornamento

Gli smartphone in questo elenco sono quelli per cui il rilascio dell’aggiornamento alla ColorOS 12 basata su Android 12 in versione stabile è già iniziato. Affinché tutti ricevano l’aggiornamento, potrebbero volerci giorni (o settimane).

Smartphone OPPO che riceveranno la ColorOS 12 stabile a giugno 2022

A partire dal 15 giugno 2022 OPPO Reno7 5G (India) OPPO A96 (India) OPPO K10 (India)

A partire dal 28 giugno 2022 OPPO Reno Zoom 10x (India)

A partire dal 29 giugno 2022 OPPO A76 (India)



Smartphone OPPO che riceveranno la ColorOS 12 Beta a giugno 2022

A partire dal 23 giugno 2022 OPPO Reno7 Z 5G (Indonesia) OPPO F21 Pro 5G (India)



A proposito di OPPO F21 Pro 5G c’è un retroscena interessante. Lo smartphone, rebrand dell’OPPO Reno7 Z 5G, è stato lanciato sul mercato da OPPO nel corso del mese di aprile 2022 con a bordo la ColorOS 12 ma basata ancora su Android 11; la community ha chiesto a gran voce al produttore cinese di aggiornare ad Android 12 il prodotto e, a poco più di un mese di distanza, qualcosa si è effettivamente smosso.

Va sottolineato infine che, nonostante l’elenco fornito sia già abbastanza corposo, oltre ai presenti, anche altri smartphone di casa OPPO potrebbero ricevere l’aggiornamento alla ColorOS 12 basata su Android 12 nel mese di giugno 2022.

