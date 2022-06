Pur essendo stato lanciato sul mercato quasi due anni fa, Google Chromecast con Google TV è ancora uno dei migliori dongle per lo streaming che può essere acquistato nel nostro Paese. L’Italia infatti è stata inclusa nella lista dei Paesi in cui il dispositivo è stato commercializzato fin dalla sua presentazione, mentre altri Paesi hanno dovuto aspettare al lungo per poterla acquistare ufficialmente.

In queste ore Google ha annunciato l’arrivo della chiavetta in nove Paesi e molto presto arriverà anche in alcuni importanti mercati asiatici, anche se in questo caso mancano ancora dettagli certi.

Chromecast con Google TV in Europa

Cresce dunque il numero di Paesi europei in cui è possibile acquistare Google Chromecast con Google TV dai rispettivi Google Store. La lista completa include Olanda, Belgio, Danimarca, Norvegia, Svezia, Finlandia, Svizzera e Austria, ai quali si aggiunge anche la Nuova Zelanda. In Europa il prezzo di vendita è di 70 euro, con le disponibilità iniziali fissate per il 21 giugno, mentre in Nuova Zelanda il dongle sarà in vendita a partire dal 22 giugno al prezzo di 100 dollari neozelandesi.

Il colosso di Mountain View ha anche confermato che il dongle arriverà in alcuni mercati asiatici, come India, Taiwan e Corea del Sud, senza tuttavia fornire una data precisa né tantomeno indicazioni relative al prezzo di vendita.

Ricordiamo che con Chromecast con Google TV gli utenti hanno un’interfaccia tradotta nella propria lingua, con una integrazione con i servizi di streaming locali, per offrire una esperienza di visione semplice e intuitiva, sfruttando anche la possibilità di utilizzare i comandi vocali e l’aiuto di Google Assistant.