Queste offerte su Samsung Galaxy S21 FE e Galaxy A52s sono da cogliere al volo

Samsung Galaxy A52s 5G e Samsung Galaxy S21 FE 5G sono due degli smartphone più equilibrati in circolazione, due modelli da tenere in debita considerazione se state cercando uno smartphone senza lacune (in relazione al prezzo) e non volete spendere una fortuna, ancora di più alla luce delle offerte disponibili in questo momento su eBay grazie alla promozione 15% Coupon edays.

Negli ultimi giorni vi abbiamo segnalato numerose offerte su smartphone Android, da Samsung Galaxy S22 Ultra alla tripletta di modelli Realme, passando per la serie di punta OPPO dello scorso anno. Vediamone altri due, ma prima una premessa.

15% Coupon edays: come funziona

La promozione 15% Coupon edays sarà attiva fino alle ore 23.59 del 29 maggio, dunque non avete molto tempo a disposizione per sfruttarla. Essa permette di ottenere uno sconto del 15% su tantissimi prodotti fino ad un massimo di 100 euro. Ogni utente può utilizzare la promozione due volte, per uno sconto totale massimo di 200 euro.

Il funzionamento della promozione è presto detto: una volta scelto il prodotto da acquistare, dovete inserire il codice MENO15EDAYS nel campo apposito prima di completare l’acquisto (dovete selezionare “Aggiungi al carrello”, non “Compralo subito”).

Per maggiori dettagli e per tutte le offerte, ecco la pagina della promozione:

15% Coupon edays

Samsung Galaxy A52s 5G: offerta eBay

Partiamo dal più economico — e famoso — della coppia: Samsung Galaxy A52s 5G strappa consensi fin dalla presentazione (ecco la nostra recensione e la nostra riprova dopo 7 mesi) e in questo momento può essere acquistato sul noto marketplace a soli 228,65 euro. Si tratta del modello in colorazione Awesome Black con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il prodotto è spedito dall’Italia (spedizione gratuita, garanzia cliente eBay, venditore con 99,9% di feedback positivo). Ecco il link per acquistarlo subito:

Acquista Samsung Galaxy A52s 5G 6 GB + 128 GB Awesome Black a 228,65 euro con MENO15EDAYS

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo un display Super AMOLED Infinity-O da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 778G 5G, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP67) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 30 megapixel e su una quadrupla fotocamera posteriore con sensore primario 64 megapixel (con apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel, sensore macro da 5 megapixel e sensore di profondità da 5 megapixel.

Samsung Galaxy S21 FE: offerta eBay

Se volete alzare l’asticella, Samsung Galaxy S21 FE potrebbe fare al caso vostro (eccolo nella nostra recensione). Il successore di Galaxy S20 FE era arrivato sul mercato lo scorso gennaio con un prezzo di listino non troppo a fuoco (si partiva da 769 euro), tuttavia è divenuto nettamente più appetibile nelle settimane successive grazie al repentino calo di prezzo e alle ottime offerte che lo hanno visto protagonista.

Quest’oggi lo troviamo ampiamente sotto la soglia dei 500 euro: Samsung Galaxy S21 FE 5G viene proposto a soli 407,15 euro nella colorazione Graphite e nel taglio di memoria con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. Il venditore è lo stesso di Galaxy A52s 5G e anche questo modello viene spedito dal nostro Paese con spedizione gratuita (e, ovviamente, Garanzia cliente eBay). Ecco il link per non farselo scappare:

Acquista Samsung Galaxy S21 FE 5G 6 GB + 128 GB Graphite a 407,15 euro con MENO15EDAYS

Ricordiamo che tra le principali caratteristiche dello smartphone troviamo: un display Dynamic AMOLED 2X Infinity-O da 6,4 pollici con risoluzione Full HD+ (2.400 x 1.080 pixel) e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, 6 GB o 8 GB di RAM, 128 GB o 256 GB di memoria di archiviazione, Wi-Fi 6, Bluetooth 5.2 LE, GPS, NFC, connettività 5G, una scocca resistente ad acqua e polvere (con certificazione IP68) e una batteria da 4.500 mAh (con supporto alla ricarica rapida a 25 W, alla ricarica wireless a 15 W e alla ricarica wireless inversa).

Per quanto riguarda il comparto fotografico, lo smartphone può contare su un sensore frontale da 32 megapixel e su una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 12 megapixel (con ottica standard, OIS, Dual Pixel, HDR automatico e apertura f/1.8), sensore ultra grandangolare da 12 megapixel (campo visivo da 123° e apertura f/2.2), sensore teleobiettivo da 8 megapixel con stabilizzazione ottica (OIS) e apertura f/2.4.

Siete indecisi su quale dei due smartphone sia più adatto alle vostre esigenze? Schiaritevi le idee col nostro confronto dedicato.