La presentazione ufficiale — in terra cinese — dei nuovi smartphone HONOR 70 e HONOR 70 Pro dista da noi meno di una settimana, ma ormai rimangono ben pochi misteri da svelare: il produttore ha sfruttato ancora una volta la piattaforma Weibo per fornire un’altra sfilza di informazioni ufficiali, che includono il processore, la ricarica rapida, il sensore fotografico e persino dei primi sample scattati con la fotocamera principale di HONOR 70.

Insomma dopo che la settimana scorsa, in sede di annuncio della data di lancio, HONOR aveva offerto un assaggio del design di HONOR 70 Pro — e dopo che due giorni addietro avevamo visto tutti i dettagli di design e colorazioni di entrambi i modelli grazie ad una corposa galleria di foto dal vivo —, quest’oggi si può aprire il discorso tecnico e mettere a referto dettagli di importanza tutt’altro che secondaria.

Serie HONOR 70: modelli e specifiche (ufficiali e trapelate)

Partiamo con il dire che la serie sarà composta nel complesso da tre modelli: HONOR 70, HONOR 70 Pro e HONOR 70 Pro+.

Per quanto riguarda il cuore pulsante dei dispositivi, le prestazioni saranno affidate a tre diverse Mobile Platform, una di Qualcomm e due di MediaTek. Più precisamente, HONOR 70 sarà dotato del Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1, HONOR 70 Pro del MediaTek Dimensity 8000 e HONOR 70 Pro+ sarà il più carrozzato con il MediaTek Dimensity 9000 (e GPU Turbo X).

Chiuso il discorso dei SoC, passiamo ai display: nelle settimane precedenti si era genericamente fatto riferimento ad un display OLED da 6,67 pollici con 120 Hz di refresh rate, ma ora possiamo arricchire il discorso di qualche dettaglio in più. Prima di tutto, i pannelli OLED dei tre modelli saranno tutti realizzati da BOE; secondariamente, tutta la serie supporterà il PWM dimming; in aggiunta a questo, soltanto HONOR 70 Pro e HONOR 70 Pro+ potranno contare sulla tecnologia LTPO e dunque sul refresh rate dinamico.

Il produttore cinese ha fornito anche delle conferme importanti in tema di ricarica rapida. Fino a questo momento si era accennato ad una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 100 W, ma adesso il discorso può essere articolato meglio. HONOR ha ufficialmente confermato che il modello base HONOR 70 sarà dotato del supporto alla ricarica rapida fino a 66 W, laddove HONOR 70 Pro e HONOR 70 Pro+ si spingeranno fino al menzionato limite dei 100 W.

Veniamo adesso al tema di maggiore interesse per la ricchezza delle nuove informazioni disponibili: il tanto chiacchierato comparto fotografico. Nei giorni scorsi vi avevamo riportato come sicura l’informazione circa la presenza a bordo di HONOR 70 e HONOR 70 Pro di una nuova fotocamera posteriore principale con sensore da 54 MP, grande 1/1,49″ e con apertura f/1,9. Un cambio di approccio evidente rispetto allo scorso anno: megapixel dimezzati in numero ma sensore, realizzato da Sony, più grande rispetto a HONOR 60. Ebbene, adesso HONOR ha confermato il “numero di targa” di questo sensore: si tratta dell’IMX800 e rispecchia proprio le caratteristiche sopra riportate.

Sample fotografici ufficiali di HONOR 70 con IMX800

Il produttore non si è limitato a questo, anzi ha persino fornito un assaggio degli scatti che gli utenti potranno realizzare grazie al menzionato sensore IMX800 con 54 MP, grande 1/1,49″ e abbinato ad un’apertura f/1,9.

La galleria seguente, come si evince dal watermark “HONOR 70 – 54MP Matrix Camera”, comprende sample fotografici provenienti dal modello base della serie. Il livello qualitativo sembra piuttosto interessante, anche se fornire un giudizio sulla base di questi pochi esempi e del limitato numero di scenari ritratti sarebbe fin troppo affrettato. In ogni caso, date un’occhiata qui sotto.

In aggiunta a quanto detto, il CEO di HONOR, George Zhao, ha promesso che la serie HONOR 70 includerà peculiarità interessanti per design, prestazioni, fotografia, VLOG ed esperienza complessiva.

La serie HONOR 70 verrà annunciata ufficialmente in Cina lunedì 30 maggio 2022, dunque tra meno di una settimana conosceremo ogni dettaglio di questi nuovi smartphone. Al momento non si conoscono dettagli circa l’arrivo su altri mercati.

