HONOR 70 e HONOR 70 Pro si avvicinano alla presentazione ufficiale a colpi di anticipazioni, tuttavia questa volta non è stato direttamente il produttore cinese a rendersi prodigo di dettagli, bensì un leaker cinese, che ha pubblicato una ricca galleria di foto dal vivo dei due smartphone, mostrandoci prima del lancio ogni dettaglio del design dei due modelli, le colorazioni ufficiali e persino delle foto comparative.

Non che il design fosse poi un grande mistero, visto che la settimana scorsa era stata proprio HONOR, in sede di comunicazione della data di lancio, a mostrare il retro di HONOR 70 Pro in un breve teaser.

Design e colori di HONOR 70 e HONOR 70 Pro (leak)

Sebbene le foto mostrate di seguito non siano state condivise direttamente dal produttore bensì attraverso un post pubblicato su Weibo da un leaker cinese (Machine Wang Tengxiao), in alcune di esse si nota un led luminoso con la scritta “HONOR”, il che vuol dire che gli scatti sono stati realizzati direttamente in un punto vendita fisico del produttore.

Come potete vedere dalle foto, HONOR 70 e HONOR 70 Pro sono degli eleganti sandwich di metallo e vetro. Il design dei due smartphone trasmette un evidente family feeling, ma il modello di punta è comunque facile da riconoscere dal retro, dove mostra un modulo fotocamere più sporgente e dal design diverso: mentre le fotocamere di HONOR 70 sono inserite in due elementi di forma circolare tra di loro separati, quelle di HONOR 70 Pro sono inglobate in un unico elemento in metallo con inserti stondati ma non circolari.

Entrambi gli smartphone verranno proposti in una gamma di colorazioni, alcune piuttosto classiche, altre decisamente particolari. I colori black, white e green saranno disponibili per tutti e due i modelli, mentre solo HONOR 70 arriverà in azzurro e solo HONOR 70 Pro in una sorta di variante gold con una trama piuttosto elaborata.

A dirla tutta, non è semplicissimo avere una precisa percezione delle colorazioni fotografate, visto che ci sono forti luci e dei riflessi ben visibili. HONOR 70 era già apparso in una serie di render — la cui autenticità è stata poi confermata proprio dal produttore cinese — e le colorazioni di seguito mostrate sembrano corrispondere alla perfezione, non può dirsi lo stesso per il modello Pro.

Per quanto riguarda la parte frontale dei due smartphone, anch’essa ben visibile nelle foto leaked, HONOR 70 Pro avrà cornici più sottili rispetto a HONOR 70, entrambi avranno un foro per la fotocamera anteriore ed entrambi avranno i bordi leggermente curvi.

Foto di HONOR 70

Foto di HONOR 70 Pro

Foto di confronto tra HONOR 70 e HONOR 70 Pro

HONOR 70 e HONOR 70 Pro: probabili specifiche tecniche

Se da una parte il design e le colorazioni dei due smartphone di HONOR sono dunque stati svelati in ogni loro dettaglio (al netto delle fantasiose denominazioni commerciali che sicuramente verranno usate per le colorazioni), dall’altra parte della scheda tecnica dei dispositivi si conosce ancora molto poco.

Di sicuro sappiamo già — e da HONOR è arrivata una prima conferma — che HONOR 70 e HONOR 70 Pro saranno dotati di una nuova fotocamera posteriore principale con sensore da 54 MP, grande 1/1,49″ con apertura f/1,9. I megapixel sono la metà rispetto allo scorso anno (HONOR 60 aveva una 108 MP), tuttavia parliamo di un sensore più grande e realizzato da Sony.

Quanto alle restanti caratteristiche tecniche, le prestazioni della serie dovrebbero essere affidate al nuovo Qualcomm Snapdragon 7 Gen 1 e si parla della presenza di un display OLED da 6,67 pollici a 120 Hz di refresh rate e di una batteria da 4.800 mAh con supporto alla ricarica rapida fino a 100 W. Inoltre, il CEO di HONOR, George Zhao, ha promesso che la serie HONOR 70 includerà peculiarità interessanti per design, prestazioni, fotografia, VLOG ed esperienza complessiva.

La serie HONOR 70 verrà annunciata ufficialmente in Cina lunedì 30 maggio 2022, dunque tra meno di una settimana conosceremo ogni dettaglio di questi nuovi smartphone.

