L’iF Product Design Award è stato introdotto per la prima volta nel 1954 e include riconoscimenti per una moltitudine di realtà in fatto di design.

Google ha ricevuto un prestigioso iF Gold Design Award per l’implementazione del design Material You e del Dynamic Color in Android 12 raggiungendo uno dei primi posti nella categoria “Comunicazione” per il 2022.

Il sistema operativo Android 12 si basa fortemente sulle scelte personalizzate dei colori per l’intera esperienza sugli smartphone e culmina con i dispositivi della famiglia Google Pixel.

Il design Material You rappresenta uno degli aggiornamenti Android più completi incentrati sull’esperienza utente, in quanto consente un elevato livello di flessibilità e scalabilità mantenendo la coerenza in tutti gli ecosistemi di prodotto e riflette con successo un modello mentale umano nel suo linguaggio di progettazione visiva.

La pagina di designazione dell’iF Gold Award menziona appunto la coerenza e la flessibilità del Material You come principi fondamentali dell’esperienza quotidiana ed elogia l’approccio centrato sull’utente.

Questo sembra destinato a estendersi con il prossimo Android 13, poiché la recente fase beta ha accennato a controlli ancora maggiori ed elementi tematici automatizzati per Material You e Dynamic Color.

Il badge iF Gold Award è stato assegnato anche alle cuffie AirPods Max di Apple, agli smartphone Samsung Galaxy Z Flip3 e iPhone 13 e a molti altri prodotti.

