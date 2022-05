Negli ultimi tempi si è fatto un gran parlare dei nuovi smartphone di fascia alta e premium in preparazione negli stabilimenti di Xiaomi e quest’oggi al centro dell’attenzione ci sono i presunti Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

Se giusto questa mattina vi abbiamo raccontato della gargantuesca fotocamera di Xiaomi 12 Ultra e ieri dei motivi di interesse del prossimo pieghevole del produttore cinese, quest’oggi tocca ai possibili top di gamma del brand per la seconda metà dell’anno.

Xiaomi 12S e 12S Pro: probabili caratteristiche tecniche

Beninteso, questi due nomi erano già stati al centro di diverse indiscrezioni nelle scorse settimane, quando si era fatto riferimento all’utilizzo che Xiaomi farà del nuovo SoC Snapdragon 8 Gen 1 Plus e poi alla possibilità che uno dei due modelli della gamma avesse in realtà un cuore pulsante di MediaTek.

Per non parlare della presenza — scontata e prevedibile — sia di Xiaomi 12S che di Xiaomi 12S Pro nella lista dei modelli del brand che riceveranno Android 13. Naturalmente, a seconda del periodo in cui i due smartphone verranno effettivamente lanciati, Android 13 potrebbe essere installato out-of-the-box oppure arrivare come primo major update.

Oggi il quadro è diventato di colpo più ricco di dettagli grazie al solito Digital Chat Station: il noto leaker ha pubblicato un post sulla piattaforma cinese Weibo nel quale ha enumerato i dettagli tecnici principali di due smartphone senza nome che potrebbero in effetti corrispondere proprio a Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

Stando a quanto riferisce la fonte, nella seconda metà dell’anno il mercato vedrà arrivare dei nuovi smartphone compatti di segmento flagship e uno di essi sarà contraddistinto da: un display con risoluzione Full HD+, refresh rate a 120 Hz, foro in posizione accentrata per la fotocamera anteriore, schermo leggermente curvo ai bordi e dimensioni generali molto maneggevoli. Lo smartphone così descritto potrebbe essere identificato con Xiaomi 12S. La fonte prosegue attribuendo allo stesso modello una tripla fotocamera posteriore con sensore principale da 50 megapixel e soprattutto miglioramenti della qualità fotografica resi possibili da un nuovo algoritmo “hardware-level“; neppure il resto del comparto fotografico dovrebbe essere stato trascurato.

Secondo quanto riportato da Digital Chat Station, a questo smartphone si affiancherebbe un secondo modello dalle dimensioni più importanti e con un display con risoluzione 2K. In questo caso si parla di un dispositivo equipaggiato con SM8475, vale a dire Qualcomm Snapdragon 8 Gen 1 Plus, con supporto agli stessi miglioramenti per l’imaging (dunque lo stesso algoritmo “hardware-level”). Si riporta, inoltre, un design leggermente rivisitato con nuove colorazioni e non solo. Questo secondo modello più grande potrebbe corrispondere al più pregiato Xiaomi 12S Pro.

Infine, non va dimenticato che tre smartphone Xiaomi con model number 2203121C, 2206123SC e 2206122SC hanno appena ottenuto la certificazione CMIIT: questi dispositivi dovrebbero essere lanciati sul mercato cinese rispettivamente con i nomi commerciali di Xiaomi 12 Ultra, Xiaomi 12S e Xiaomi 12S Pro.

In copertina Xiaomi 12