Lo scorso anno Xiaomi ha lanciato ufficialmente in Cina la serie Xiaomi 12, che al momento può contare su tre smartphone, ossia Xiaomi 12, 12X e 12 Pro, arrivati a marzo anche nei mercati europei.

Da tempo si susseguono delle voci secondo cui il colosso cinese avrebbe in progetto di arricchire questa famiglia di smartphone con un quarto modello, che sul mercato dovrebbe arrivare con il nome di Xiaomi 12 Ultra e nelle scorse ore in Rete è stata pubblicata una foto che ci mostra quello che dovrebbe essere il suo pannello posteriore (il condizionale è d’obbligo, non essendovi garanzie di attendibilità).

Ecco come potrebbe essere il retro di Xiaomi 12 Ultra

A diffondere tale foto è stato Slashleaks su Twitter, a dire del quale sarebbe questo il layout definitivo della fotocamera posteriore su cui il colosso cinese avrebbe deciso di puntare per Xiaomi 12 Ultra:

Sul Web sono state pubblicate anche altre immagini che ci mostrano quello che dovrebbe essere il comparto fotografico posteriore di Xiaomi 12 Ultra e tutte sembrano confermare che il device potrà contare su un enorme modulo di forma circolare, il cui sensore primario dovrebbe essere il Sony Exmor IMX800 da 1,1 pollici (probabilmente da 50 megapixel).

Oltre che per il grande sensore primario, il pannello posteriore presenta altri 7 ritagli, due dei quali dovrebbero essere dedicati a un sensore ultra grandangolare (probabilmente da 48 megapixel) e a un teleobiettivo (probabilmente da 48 megapixel), a cui si potrebbe aggiungere anche un altro sensore per lo zoom. Uno dei ritagli dovrebbe essere quello che ospiterà il doppio flash LED e un altro potrebbe essere dedicato ad un sensore ToF.

Non mancano, infine, delle indiscrezioni secondo cui Xiaomi 12 Ultra potrebbe essere in grado di garantire uno zoom fino a 120x.

In sostanza, tutte le voci che si sono susseguite fino a questo momento sembrano convergere verso una conclusione concorde: il nuovo smartphone di Xiaomi potrà contare su un comparto fotografico posteriore da urlo. Staremo a vedere.

