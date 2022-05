Manca davvero poco ormai al Google I/O, evento durante il quale Big G presenterà al mondo in maniera ufficiale la prossima versione del robottino, Android 13; nonostante grazie alle developer preview ci sia già stata data la possibilità di dare un’occhiata ad alcune funzioni, è lecito aspettarsi qualcosa di più durante l’evento.

Una volta che la nuova versione del sistema operativo verrà presentata, si aprirà presumibilmente una fase di beta test prima del rilascio stabile (atteso per l’autunno) che potrebbe coinvolgere anche produttori di terze parti e alcuni loro dispositivi. Al momento non ci è dato sapere quali, ma abbiamo la possibilità grazie ai colleghi di Xiaomiui, di dare un’occhiata a quelli che saranno i dispositivi Xiaomi che riceveranno la versione stabile di Android 13 una volta disponibile.

Ecco quali dispositivi Xiaomi, Redmi e POCO riceveranno Android 13

Come di consueto, non è facile star dietro alla politica di aggiornamenti di Xiaomi (o capirci qualcosa trovandovi un senso logico) di conseguenza non è al momento dato sapere quali dei seguenti dispositivi riceveranno Android 13 accoppiato alla MIUI 13 e quali con la MIUI 13.5. Ad ogni modo eccovi la lista completa:

Dispositivi Xiaomi che riceveranno Android 13

Mi 10S

Mi 11

Mi 11 Pro

Mi 11 Ultra

Mi 11i

Mi 11X

Mi 11X Pro

Xiaomi 11i / Hypercharge

Xiaomi 11T / Pro

Mi 11 Lite 4G/5G/LE/Lite NE 5G

Xiaomi 12S

Xiaomi 12S Pro

Xiaomi 12

Xiaomi 12 Pro

Xiaomi 12 Lite

Xiaomi 12X

Xiaomi 12X (India)

Xiaomi 12X Pro (India)

Xiaomi MIX 4

Xiaomi MIX FOLD / FOLD 2

Xiaomi CIVI / CIVI S

Xiaomi Pad 5 Series

Dispositivi Redmi che riceveranno Android 13

Redmi 10/Prime/2022/Prime 2022

Redmi 10 5G / Prime+ 5G

Redmi 10C / Redmi 10 (India)

Redmi Note 10/10S/Pro/Pro Max/Pro 5G

Redmi Note 10T/10 5G

Redmi Note 11/NFC/11S/Pro 4G/Pro 5G/Pro+ 5G

Redmi Note 11 Pro / Pro+ / 11E Pro

Redmi Note 11T/11 5G/4G

Redmi K40/Pro/Pro+/Gaming/K40S

Redmi K50/Pro/Gaming

Dispositivi POCO che riceveranno Android 13

POCO F3/GT

POCO X3 GT / X3 Pro

POCO F4/Pro/GT

POCO M3 Pro 5G /M4 Pro 5G/M4 Pro 4G

POCO M4 5G

Dispositivi che non riceveranno Android 13

Redmi K30 Pro / Zoom Edition

Redmi K30S Ultra

POCO F2 Pro

Mi 10 / Pro / Ultra

Mi 10T / Pro

Redmi 9 / Prime / 9T / Power

Redmi Note 9 / 9S / Pro / Pro Max

Redmi Note 9 4G / 5G / 9T 5G

Redmi Note 9 Pro 5G

Redmi K30 4G/5G/Ultra/K30i 5G/Racing

POCO X3 / NFC

POCO X2 / M2 / M2 Pro

Mi 10 Lite/Youth Edition

Mi 10i/10T Lite

Mi Note 10 Lite

Come già detto, non è al momento dato sapere se i dispositivi interessati riceveranno la nuova versione di Android con la MIUI 13, 13.5 o magari con la MIUI 14, il tempo ce lo dirà.

