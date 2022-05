Per mettere una pezza alle problematiche, come il surriscaldamento, riscontrate sul suo attuale SoC top di gamma Snapdragon 8 Gen 1, Qualcomm dovrebbe presto presentare il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Il produttore cinese Xiaomi dovrebbe sfruttare il SoC sin da subito, inserendolo all’interno di (almeno) sei smartphone flagship attesissimi, a partire dallo Xiaomi 12 Ultra.

Lo Snapdragon 8 Gen 1 Plus sarà il SoC di almeno sei smartphone Xiaomi

Il nuovo Snapdragon 8 Gen 1+ (o Plus), nome in codice SM8475, verrà prodotto con il processo produttivo a 4 nm di TSMC (contro il processo a 4 nm di Samsung adottato per la versione non Plus) e dovrebbe essere dotato di una CPU octa-core con struttura 1+3+4, rispettivamente Cortex X2, Cortex A710 e Cortex A510, capace di spingersi fino ai 3 GHz di frequenza operativa.

Sembra che Xiaomi abbia prenotato un discreto quantitativo del nuovo SoC di Qualcomm: infatti, analizzando il codice sorgente della MIUI, vengono menzionati alcuni smartphone inediti del panorama Xiaomi dotati della piattaforma “PlatformX475”, chiaro riferimento al nuovo SoC di Qualcomm.

Come si può notare dall’immagine, figurano i nomi in codice di ben sei smartphone inediti del panorama Xiaomi, tra cui figura lo Xiaomi 12 Ultra, atteso per il prossimo 10 maggio, scelto per portare al debutto il nuovo Snapdragon 8 Gen 1 Plus.

Nel dettaglio, gli smartphone Xiaomi che dovrebbero arrivare col nuovo SoC di Qualcomm sono:

Xiaomi 12 Ultra (thor)

(thor) Xiaomi MIX Fold 2 (zizhan)

(zizhan) Xiaomi 12S (diting)

(diting) Xiaomi 12S Pro (unicorn)

(unicorn) Xiaomi 12T Pro / Redmi K50S Pro (mayfly)

In una diversa parte del codice sorgente della MIUI, tuttavia, gli stessi smartphone vengono accostati alla piattaforma SM8450 di Qualcomm, ovvero lo Snapdragon 8 Gen 1 “originale”, ma i colleghi di Xiaomiui.net sono certi che i dispositivi sopraelencati arriveranno effettivamente con la versione “Plus” del SoC.

A onor di cronaca, sembra che tanto Xiaomi 12 Ultra quanto MIX Fold 2 fossero stati inizialmente testati con la versione originale del SoC top gamma di Qualcomm per poi essere “aggiornati” alla (ancora inedita) versione Plus.

Non ci resta che aspettare il prossimo 10 maggio per conoscere l’attesissimo Xiaomi 12 Ultra e scoprire se tutto ciò si trasformerà in realtà. Lo smartphone, primo frutto della collaborazione con Leica, dovrebbe essere un mostro dal punto di vista fotografico e, grazie al nuovo SoC, anche dal punto di vista della potenza bruta.

