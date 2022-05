Vodafone annuncia i dati dell’anno fiscale concluso al 31 marzo 2022 confermando un trend in miglioramento soprattutto per quanto riguarda i ricavi da rete fissa e la banda larga, entrambi in aumento del 2,0% e dell‘1,9% rispettivamente rispetto all’anno precedente.

I ricavi da servizi ammontano dunque a 4,379 miliardi di euro, in calo rispetto all’anno precedente ma con un trend in risalita nel corso dei trimestri dell’anno.

In crescita anche l’EBITDA – ossia il margine operativo lordo – del 6,4% rispetto all’anno passato con un ammontare di 1,699 miliardi di euro.

Buone notizie anche per ho. Mobile, il secondo brand di Vodafone focalizzato su fasce di prezzo più competitive, che ha fatto segnare il raggiungimento dei 2,8 milioni di clienti.

Vodafone Italia: cresce la copertura dei servizi e del 5G

Complessivamente, dunque, un anno fiscale positivo per il colosso della telefonia inglese grazie anche alla crescita esponenziale dei propri servizi e dei clienti raggiunti da tecnologie come il 5G (ora presente in 60 città italiane) e i servizi in fibra che ora raggiungono 25,9 milioni di utenti consumer e business.

In aggiunta la tecnologia FWA (Fixed Wireless Access) è ora disponibile in 5000 comuni italiani. Copertura destinata a crescere grazie all’accordo siglato con Linkem nel febbraio 2022 che punta a incrementare la diffusione dei servizi a banda ultralarga basati su tecnologie FWA 5G.

Peraltro, la rete mobile di Vodafone è stata a più riprese premiata come migliore esperienza complessiva per i clienti sul mercato da ricerche effettuate da osservatori indipendenti come Open Signal, Altroconsumo, Tutel e nPerf.

Nel corso dell’anno Vodafone si è resa protagonista di molte iniziative e campagne degne di nota come Smart Change per la raccolta e ricondizionamento dei vecchi smartphone, il lancio delle Eco-SIM realizzate in plastica riciclata. Tali campagne focalizzate sulla sostenibilità rientrano con coerenza negli ideali dell’azienda la cui rete europea, dal luglio 2021, è alimentata da elettricità al 100% proveniente da fonti di energia rinnovabili.

Tra le altre campagne rilevanti per il brand inglese segnaliamo Vodafone Easy Tech, il programma che punta a portare in tutti i negozi la migliore tecnologia sul mercato comprese console di gioco, la partecipazione alla Carta Giovani Nazionale al fine di coinvolgere i giovani in programmi di formazione digitale gratuiti e l’adesione al piano Voucher promosso dal MiSE per la digitalizzazione delle piccole e medie imprese in Italia.

