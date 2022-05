Se avete deciso di cambiare smartphone e state aspettando soltanto l’occasione giusta, su eBay ci sono tre diverse soluzioni che potrebbero fare al caso vostro: in offerta, infatti, ci sono Samsung Galaxy A52s, OPPO Find X3 Neo 5G e OPPO Find X3 Pro 5G.

Samsung Galaxy A52s in offerta a 259 euro

Iniziando da Samsung Galaxy A52s, lo smartphone di fascia media del colosso coreano è in offerta a 259 euro con l’opzione Compralo Subito, venduto da risielectronic. Il modello in questione è quello no brand, con 6 GB di RAM e 128 GB di memoria di archiviazione, Garanzia Italia e colorazione nera.

Ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche vi sono un display Super AMOLED da 6,5 pollici con risoluzione Full HD+, un processore Qualcomm Snapdragon 778G, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario da 64 megapixel, ultra grandangolare da 12 megapixel, macro da 5 megapixel e di profondità da 5 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh.

Potete acquistarlo sfruttando il seguente link:

Acquista Samsung Galaxy A52s in offerta su eBay

OPPO Find X3 Neo 5G in offerta a 379,99 euro

Lo smartphone di OPPO è invece disponibile in offerta a 379,99 euro nella colorazione Starlight Black e con l’opzione Compralo Subito (il venditore è satgroupsrl).

L’offerta in questione riguarda la versione di OPPO Find X3 Neo 5G con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, no brand e con Garanzia Italia.

Ricordiamo che tra le sue principali caratteristiche vi sono un display OLED da 6,55 pollici con risoluzione Full HD+ e refresh rate a 90 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 865, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel con stabilizzazione ottica dell’immagine, supportato da un sensore ultra grandangolare da 16 megapixel, un sensore da 13 megapixel con zoom ibrido 5x e un sensore macro da 2 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh.

Potete acquistarlo sfruttando il seguente link:

Acquista OPPO Find X3 Neo 5G in offerta su eBay

OPPO Find X3 Pro 5G in offerta a 629,99 euro

Se siete alla ricerca di un modello top di gamma, OPPO Find X3 Pro potrebbe essere ciò che fa al caso vostro: lo smartphone, infatti, può contare su un display AMOLED da 6,7 pollici con risoluzione QHD+ e refresh rate a 120 Hz, un processore Qualcomm Snapdragon 888, una fotocamera frontale da 32 megapixel, una quadrupla fotocamera posteriore (con sensore primario Sony IMX766 da 50 megapixel, accompagnato da un sensore ultra grandangolare da 50 megapixel, un sensore da 13 megapixel con zoom ibrido 5x e da un sensore microlens da 3 megapixel) e una batteria da 4.500 mAh.

Il modello in offerta è disponibile a 629,99 euro con l’opzione Compralo Subito in versione con 12 GB di RAM e 256 GB di memoria di archiviazione, colorazione Gloss Black e Garanzia Italia (il venditore è satgroupsrl).

Potete acquistarlo sfruttando il seguente link:

Acquista OPPO Find X3 Pro 5G in offerta su eBay

