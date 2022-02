Vodafone è il miglior operatore di rete mobile in Italia del 2021: a sostenerlo è Altroconsumo con il suo ultimo report, che mette nero su bianco i test condotti durante l’intero anno per quanto riguarda velocità di download, velocità di upload, qualità di visione di un video e qualità di navigazione sui siti web.

Vodafone incoronato miglior operatore mobile del 2021

I risultati dei test di tutto l’anno confermano il primo posto ottenuto da Vodafone lo scorso giugno, con gli stessi parametri utilizzati. Sono stati più di 23.000 gli utenti ad aver effettuato misurazioni nel corso del 2021 attraverso l’app CheBanda, per un totale di più di 80.000 test (da gennaio a dicembre 2021). Tutti e quattro gli operatori hanno incrementato il proprio punteggio rispetto al 2020, e la classifica finale recita:

Vodafone con 26.646 punti WINDTRE con 23.582 punti Iliad con 22.973 punti TIM con 19.185 punti

Approfondendo i risultati vediamo Vodafone ottenere la vittoria grazie ai suoi 39,9 Mbps di velocità media di download: seguono WINDTRE e Iliad con rispettivamente 35,2 e 34,9 Mbps, mentre TIM resta più indietro con 29,6 Mbps. L’operatore rosso vince anche nell’upload, raggiungendo 9,9 Mbps di media e soffiando per un pelo il primo posto a WINDTRE, che si ferma a 9,8 Mbps; stavolta l’ultimo posto spetta a Iliad (6,9 Mbps), mentre TIM guadagna il podio con 9,1 Mbps.

Vodafone primeggia anche nella qualità di navigazione, mentre è Iliad ad avere la meglio nella qualità di streaming video. TIM si consola nella categoria relativa alle misurazioni 5G, dove fa registrare 180,3 Mbps in download: seguono Vodafone con 173,6 Mbps, Iliad con 100,5 Mbps e WINDTRE con 80,8 Mbps.

Per evitare che i singoli utenti possano avere troppo peso nel risultato complessivo, ripetendo test nelle stesse località, per ognuno viene considerata la media dei risultati: se un utente effettua 10 test a Milano e 5 a Pavia, per esempio, verrà conteggiato un test con valore medio a Milano e uno con valore medio a Pavia.

Per quanto riguarda le 8 grandi città (Milano, Roma, Napoli, Torino, Genova, Palermo, Bologna e Firenze) è sempre Vodafone a far registrare i migliori risultati con velocità medie di download più alte in 6 di esse (4 in upload).

Come partecipare ai test Altroconsumo

Altroconsumo utilizza i risultati ottenuti con CheBanda, l’app disponibile per Android e iOS che permette di misurare la rete mobile in tempo reale. Attraverso i test gli utenti possono collaborare per la definizione della copertura, inviando informazioni sulla qualità della rete nei vari luoghi. Per scaricarla è sufficiente seguire il badge qui in basso (o questo link per i dispositivi iOS).

