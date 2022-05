Torniamo a parlare di uno degli aspetti più deludenti dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, attuali top di gamma del colosso di Mountain View, ovvero il lettore delle impronte digitali. Sin dall’arrivo sul mercato degli smartphone, molti utenti hanno lamentato la scarsa precisione del lettore e, finora, nonostante tutti gli aggiornamenti software rilasciati mensilmente da Google, la situazione non è migliorata più di tanto.

Alcune buone notizie giungono da utente Reddit che ha segnalato netti miglioramenti alle performance del lettore delle impronte digitali del proprio Pixel in seguito all’installazione della beta 2 di Android 13, uscita solo qualche giorno fa.

Google Pixel 6: Android 13 migliora lo sblocco tramite impronta

Come detto in apertura, lo sblocco tramite l’impronta digitale è uno dei talloni d’Achille dei Google Pixel 6 e Pixel 6 Pro, smartphone tra l’altro sprovvisti della possibilità di essere sbloccati tramite il volto: spesso e volentieri gli utenti sono costretti a provare più volte prima che la loro impronta venga effettivamente riconosciuta e, addirittura, il tutto si conclude con la comparsa della schermata per inserire il PIN di sblocco, sintomo di troppi tentativi effettuati.

L’utente Reddit just_lurking_through, che ha comunque messo le mani avanti sostenendo di non essere uno di quelli che si lamentava più di tanto del lettore delle impronte digitali del proprio Pixel 6 Pro, ha sottolineato come le performance dello scanner siano sensibilmente migliorate, sia in termini di velocità che in termini di affidabilità, una volta installata la beta 2 di Android 13, condividendo anche un video a prova del tutto.

Tuttavia l’utente si sente di non consigliare a tutti l’installazione della beta 2 di Android 13, ancora troppo piena di bug, specie se il Google Pixel 6 o Pixel 6 Pro fosse il vostro dispositivo principale.

Questo è un consiglio che ci sentiamo di darvi anche noi, specie considerando che lo sviluppo di Android 13 non è ancora entrato nella fase della “stabilità della piattaforma” che, qualora Big G continuasse a rispettare la tabella di marcia, verrà raggiunto nel mese di Giugno (mese in cui arriverà anche il nuovo Pixel Feature Drop che potrebbe portare anche lo sblocco facciale, ma solo per il modello Pro).

In generale, dunque, ci sono buone speranze che l’arrivo di Android 13 possa donare una seconda giovinezza agli attuali top gamma di Google, primi due smartphone del nuovo corso lanciati lo scorso anno in concomitanza con Android 12, andandone a limare alcune problematiche ancora irrisolte, tra cui proprio la macchinosità del lettore delle impronte digitali.

Intanto siamo molto curiosi di scoprire come si comporterà il lettore per le impronte digitali del medio-gamma Google Pixel 6a, dal momento che la stessa Google ha confermato che l’hardware dedicato sarà diverso rispetto a quello presente sui fratelli maggiori.

