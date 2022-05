Torniamo a parlare di Google Pixel 6a, il tanto atteso quanto chiacchierato smartphone di fascia media targato Google protagonista di innumerevoli indiscrezioni da un po’ di mesi a questa parte.

Ora che ci avviciniamo al momento della presentazione, grazie al noto leaker Shadow_Leak, veniamo a conoscenza della scheda tecnica del prossimo dispositivo Made by Google.

Google Pixel 6a: specifiche tecniche svelate in anticipo

Nel corso degli ultimi mesi, il susseguirsi incessante di indiscrezioni ci ha dipinto il prossimo Google Pixel 6a per quello che (probabilmente) sarà, ovvero uno smartphone che dovrebbe riprendere in pieno la filosofia estetica introdotta dal colosso di Mountain View con i fratelli Pixel 6 e Pixel 6 Pro.

Anche dal punto di vista delle specifiche, molti dei rumor in circolazione spingevano con forza nella direzione della continuità, sostenendo che Google avrebbe mantenuto gran parte delle specifiche chiave della sesta generazione dei propri smartphone Pixel anche sul “piccolino” di famiglia, a partire dal SoC Google Tensor GS101.

Tramite un post su Twitter, Shadow_Leak ha condiviso con la community le specifiche tecniche, molto precise, del prossimo medio gamma di Google, confermando la maggior parte dei rumor trapelati finora.

Google Pixel 6a Scheduled for Q2 2022. Specifications

• 6.2" FHD+ 90Hz OLED Screen

• Tensor GS101 Chipset

• 6GB LPDDR4X RAM

• 128GB Storage

• 4500mAh + 25W Charging

• 12.2MP(IMX363)+12MP(IMX386, UW) Rear

• 8MP(IMX355) Selfie

• Android 12

• 8.7mm Thick — Sam (@Shadow_Leak) May 9, 2022

Basandoci su quanto condiviso dal leaker e su quanto trapelato in precedenza, abbiamo ricostruito quella che dovrebbe essere la scheda tecnica del prossimo Google Pixel 6a (in grassetto sono evidenziati solo i dettagli condivisi dal leaker).

Scheda tecnica (informazioni trapelate)

Dimensioni: 152,2 x 71,8 x 8,7 mm

Peso: 170 grammi

Display: OLED da 6,2” FHD+ (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a 90 Hz

da (1080 x 2400 pixel) e refresh rate a SoC: Google Tensor GS101 (5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20

(5 nm, octa-core @ 2,8 GHz) con GPU Mali-G78 MP20 Memoria RAM: 6 GB (LPDDR4X)

Spazio di archiviazione: 128 GB (UFS 2.2)

(UFS 2.2) Fotocamera posteriore: doppia Sensore principale Sony IMX363 da 12,2 MP (f/1.7) con dual pixel PDAF, OIS Sensore ultra-grandangolare Sony IMX386 da 12 MP (f/2.2) con angolo di visione a 114°

Fotocamera anteriore: sensore Sony IMX355 da 8 MP (f/2.0)

da (f/2.0) Audio: speaker stereo, no jack audio da 3,5 mm

Rete mobile: Dual SIM (nano-SIM + eSIM), 5G (SA/NSA), Dual 4G VoLTE

Connettività: Wi-Fi 6E (2,4 e 5 GHz), Bluetooth 5.2 (A2DP, LE), GPS, NFC, USB Type-C 3.1

Lettore delle impronte digitali: ottico, sotto al display

Batteria: 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida via cavo a 25 W

con supporto alla ricarica rapida via cavo a Sistema operativo: Android 12

Quando arriverà il prossimo Pixel 6a?

Giusto nella giornata di ieri vi parlavamo di un tweet ad opera di Mukul Sharma che si diceva abbastanza sicuro circa l’inizio della produzione di massa dello smartphone, smentendo alcune voci che parlavano di un rinvio a luglio della presentazione.

Nel suo tweet riportato in precedenza, Shadow_Leak scrive che il Google Pixel 6a è in previsione per il Q2 del 2022, ovvero il trimestre che terminerà il 30 giugno.

Secondo una corrente di pensiero, potremmo conoscere (o sentire parlare del) Pixel 6a già in occasione del Google I/O 2022, in programma nelle giornate dell’11 e 12 maggio 2022. Per scoprire chi avrà ragione, basterà attendere circa 48 ore.

