Vi avevamo già riportato a inizio mese la notizia, proveniente da un tweet di Jon Prosser, che voleva la data di lancio del prossimo medio gamma di Google posticipata; ora lo YouTuber torna sull’argomento, azzardando inoltre l’ipotesi di un ulteriore ritardo, per un altro dispositivo targato Big G molto atteso dalla community, Pixel Watch.

Come potete notare dall’immagine poco sotto, Pixel 6a dovrebbe essere ufficialmente presentato in occasione del Google I/O 2022, previsto per l’11 e 12 maggio (e non come inizialmente previsto il 26 maggio); ma la sua commercializzazione, a causa della ormai tristemente nota crisi dei chip, pare possa slittare al 28 luglio. Stando alle ultime informazioni trapelate, il prossimo medio gamma dovrebbe essere equipaggiato con lo stesso processore Tensor di casa Google (presente sui fratelli maggiori), 6 GB di RAM, una fotocamera principale da 12,2 MP con sensore Sony IMX363, una fotocamera ultra grandangolare da 12 MP con sensore Sony IMX386 e anteriormente un sensore Sony IMX355 da 8 MP.

Google I/O '22 👇

From what I understand, Google will officially be announcing the Pixel 6a + "teasing" the Pixel Watch.

Pixel 6a launch (in most markets) pushed to July 28th.

Pixel Watch will be formally announced and launched with Pixel 7 and 7 Pro in October. pic.twitter.com/IwwRX2pZtR

— Jon Prosser (@jon_prosser) March 24, 2022