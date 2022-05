SelfyConto, l’interessante conto corrente offerto da Banca Mediolanum il cui funzionamento è esclusivamente on-line (è gestibile integralmente dalla sola app dedicata), prevede in questo periodo una nuova iniziativa promozionale rivolta ai nuovi clienti che sceglieranno di accreditare mensilmente lo stipendio oppure la pensione: viene offerto un ghiotto regalo di benvenuto rappresentato dallo smartphone Samsung Galaxy A33 5G o, in alternativa, un Buono Regalo Amazon.it da 150 euro.

La promozione di SelfyConto

L’operazione a premi che permette ai nuovi clienti di ottenere in regalo un Samsung Galaxy A33 5G oppure un Buono Regalo Amazon da 150 euro è denominata “Promo Selfy ed. maggio 2022” ed è valida dal 2 maggio fino al 31 maggio 2022.

Al fine di prendere parte alla promozione, è necessario aprire un SelfyConto di Banca Mediolanum in veste di primo intestatario, con perfezionamento entro e non oltre il 3 giugno 2022, e provvedere al compimento delle operazioni prescritte nel regolamento dell’iniziativa entro e non oltre tre mesi dall’apertura del conto.

Destinatari

Il regolamento completo, consultabile a questo link, permette di apprendere tutti i dettagli più importanti della promozione. Prima di tutto, il termine per la verifica dei requisiti da parte di Banca Mediolanum è fissato per il 15 settembre 2022. Secondariamente, la promozione è attiva solo sul territorio nalzionale italiano e si rivolge ai destinatari di seguito elencati:

Persone fisiche che, al momento dell’adesione alla presente Manifestazione, risultino: essere residenti sul Territorio Nazionale;

aver compiuto la maggiore età;

non essere state mai censite come clienti nei sistemi di Banca Mediolanum (la stessa apertura del conto prevede come requisito il non essere o essere stato nei sei mesi precedenti titolari di altri prodotti bancari di Banca Mediolanum). Inoltre, la partecipazione è preclusa a dipendenti, collaboratori/agenti, Family Banker e Private Banker del Gruppo.

Adempimenti richiesti

Per avere diritto al premio a scelta, occorrerà perfezionare l’apertura del SelfyConto come primo intestatario e compiere entro i tre mesi successivi una delle operazioni elencate nel regolamento, che sono:

accredito su conto corrente degli emolumenti/pensione secondo le modalità previste da Banca Mediolanum;

secondo le modalità previste da Banca Mediolanum; accredito su conto corrente di almeno 3 (tre) bonifici o assegni bancari di almeno € 800 ogni mese nei tre mesi successivi all’apertura del conto. L’accredito deve avvenire ogni mese per 3 mesi consecutivi. Ad esempio, a fronte di un conto aperto il 15 maggio 2022, il Concorrente dovrà ricevere l’accredito dei tre bonifici/assegni, mensili e consecutivi, entro il 15 agosto. In questo caso potrà quindi ricevere:  un bonifico entro il 31 maggio 2022, un bonifico entro il 30 giugno 2022 e un bonifico entro il 31 luglio 2022 oppure  un bonifico entro il 30 giugno 2002, un bonifico entro il 31 luglio 2022 e un bonifico entro il 15 agosto 2022. Si precisa che il bonifico effettuato ai fini del riconoscimento per l’apertura del conto corrente non sarà conteggiato ai fini di cui sopra;

all’apertura del conto. L’accredito deve avvenire ogni mese per 3 mesi consecutivi. Ad esempio, a fronte di un conto aperto il 15 maggio 2022, il Concorrente dovrà ricevere l’accredito dei tre bonifici/assegni, mensili e consecutivi, entro il 15 agosto. In questo caso potrà quindi ricevere:  un bonifico entro il 31 maggio 2022, un bonifico entro il 30 giugno 2022 e un bonifico entro il 31 luglio 2022 oppure  un bonifico entro il 30 giugno 2002, un bonifico entro il 31 luglio 2022 e un bonifico entro il 15 agosto 2022. Si precisa che il bonifico effettuato ai fini del riconoscimento per l’apertura del conto corrente non sarà conteggiato ai fini di cui sopra; addebito sul conto di almeno due utenze (entrambe le utenze devono produrre almeno un addebito nei 3 mesi) più almeno una delle seguenti caratteristiche:  Titolare di un mutuo;  Titolare di un fido;  addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito, per un importo >3.000€;

(entrambe le utenze devono produrre almeno un addebito nei 3 mesi) più almeno una delle seguenti caratteristiche:  Titolare di un mutuo;  Titolare di un fido;  addebiti dovuti all’utilizzo della carta di credito e/o di debito, per un importo >3.000€; aver richiesto e ottenuto l’emissione della carta di credito Mediolanum Credit Card o Mediolanum Credit Card Prestige.

I premi: Samsung Galaxy A33 5G / Buono Amazon da 150 euro

In linea generale, il premio previsto dall’operazione consiste in uno smartphone Samsung Galaxy A33 5G del valore commerciale di 379 euro. Tuttavia, entro il termine precisato nell’e-mail di comunicazione della vincita, il cliente ha la possibilità di sostituire il premio con un Buono Regalo Amazon del valore di 150 euro.

Il Buono Regalo Amazon potrà essere speso a scalare entro la scadenza riportata nell’area personale su Amazon.it, dopo averlo caricato come da indicazioni tramite il codice ricevuto per e-mail. Le condizioni di utilizzo sono le solite elencate sul sito ufficiale.

Per quanto riguarda lo smartphone, ecco un riepilogo della scheda tecnica completa di Samsung Galaxy A33 5G:

Dimensioni: 159,7 × 74,0 × 8,1 mm

Peso: 186 g

Display: Super AMOLED da 6,4” con risoluzione Full HD+ Display Infinity-U Refresh rate a 90 Hz

Lettore delle impronte digitali sotto al display

SoC: Exynos 1280 (octa-core @ 2,4 GHz)

Memoria RAM: 6 GB

Storage interno: 128 GB (espandibile con microSD fino a 1 TB)

Quadrupla fotocamera posteriore: Sensore principale da 48 MP con apertura f/1.8, OIS e AF Sensore ultra-grandangolare da 8 MP con apertura f/2.2 Sensore macro da 5 MP con apertura f/2.4 Sensore per la profondità di campo da 2 MP con apertura f/2.4

Fotocamera frontale da 13 MP con apertura f/2.2

Connettività: Reti 5G Wi-Fi 511 ac (2,4 GHz e 5 GHz) Bluetooth 5.1

Certificazioni: IP67

Batteria: unità da 5000 mAh con ricarica rapida via cavo a 25 W

Sistema operativo: Android 12 con interfaccia One UI 4.1.

Come specificato nel regolamento, “Il premio sarà consegnato entro 6 mesi (180 giorni) dalla conclusione della Manifestazione” e “I clienti aderenti alla Manifestazione dovranno risultare intestatari del conto corrente Selfy anche al momento dell’assegnazione del premio”.

Per maggiori informazioni su SelfyConto vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, mentre per partecipare subito alla promozione potete recarvi a questa pagina.

