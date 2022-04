Google si sta preparando a lanciare il prossimo dispositivo Nest Hub e ci sono possibilità che questa volta il display sarà staccabile grazie a un design modulare.

Google Nest Hub di terza generazione potrebbe segnare la svolta definitiva nella categoria degli smart display, in quanto potrebbe essere utilizzato anche come tablet.

Il prossimo Google Nest Hub potrebbe essere la svolta definitiva

Mishaal Rahman ha scavato di nuovo nel codice sorgente del software di Google e ha trovato nuovi indizi nella beta di Android 13. Le stringhe di testo rinvenute menzionano un “servizio Nest Dock Manager” e un’unità dock, praticamente la stazione base alla quale sarebbe collegato lo schermo.

Se il display fosse agganciato alla base tramite un magnete potrebbe essere facilmente rimosso in qualsiasi momento e utilizzato come tablet.

Non si tratterebbe di un’idea nuova dato che Lenovo offre un tablet che integra un altoparlante in una base dock per fungere anche da smart speaker, tuttavia la una soluzione di Google potrebbe essere più completa.

Il colosso di Mountain View potrebbe in qualche modo riproporre un tablet Android e al contempo un Nest Hub con un display più grande, visto che i modelli finora rilasciati non superano i sette pollici.

