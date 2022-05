In questo momento sono attivi due programmi Android Beta, oltre ovviamente al canale stabile e nelle scorse ore il team di Google ha deciso di fornire una spiegazione del motivo per cui i possessori di uno smartphone della serie Google Pixel potrebbero non ottenere subito Android 12 QPR3 o Android 13 Beta dopo la registrazione del loro device.

Con un post pubblicato su Reddit, infatti, il team di sviluppatori del colosso di Mountain View ha reso noto che sono previste “alcune restrizioni temporanee in vigore a partire da oggi che potrebbero causare un ritardo nella ricezione dell’aggiornamento beta over-the-air (OTA)”.

Ecco perché ci sono restrizioni temporanee nei programmi beta di Android 12 e 13

Più in particolare, i dispositivi sui quali è installata l’ultima versione stabile di Android 12 (ossia quella rilasciata all’inizio di maggio, la release SP2A.220505.002) possono accedere al programma Beta ma non riceveranno immediatamente l’aggiornamento OTA e dovranno attendere il rilascio del prossimo update. Ciò significa una delle prossime due versioni:

Android 12 QPR3 Beta (il cui rilascio è in programma per questa settimana)

Android 13 Beta (la seconda versione beta dovrebbe essere rilasciata a breve)

In pratica, a chi desidera iscriversi al programma Beta il team di Google consiglia di farlo adesso e di non installare la versione stabile di Android 12 con le patch di sicurezza di maggio.

Per quanto riguarda invece i dispositivi con a bordo Android 12 Beta (una delle varie release, come 12L, QPR3, ecc.), anche i loro possessori potrebbero andare incontro ad un ritardo nella ricezione dell’update in caso di iscrizione al programma di Android 13 Beta. In particolare, ciò dovrebbe avvenire per i device che installeranno Android 12 QPR3 Beta 3 (che sarà rilasciato questa settimana), per i quali non sarà disponibile Android 13 Beta 1 ma sarà necessario attendere il rilascio di Android 13 Beta 2.

In sostanza, chi al momento ha un Google Pixel con Android 12 beta e desidera entrare nel programma di Android 13 Beta, dovrebbe farlo prima di installare Android 12 Beta 3.

Alla base di tali restrizioni temporanee vi è la data delle varie versioni software: se quella installata sul device al momento dell’ingresso nel programma beta è più recente dell’ultima versione beta disponibile, infatti, il sistema non avvia il rilascio dell’aggiornamento via OTA.

Ad ogni modo, nel caso in cui il proprio dispositivo dovesse rientrare tra quelli soggetti a queste restrizioni temporanee, è sempre possibile superare tale “intoppo” procedendo ad un ripristino delle impostazioni di fabbrica (con conseguente cancellazione di tutti i dati del dispositivo). Altrimenti è necessario avere un po’ di pazienza.

Leggi anche: la prova di Android 13 Developer Preview 1