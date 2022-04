Nella giornata di ieri, esattamente come da previsioni, Huawei ha tenuto un evento di lancio in Cina e, accanto al piatto forte — rappresentato ovviamente dal nuovo smartphone pieghevole Huawei Mate Xs 2 — sono arrivati anche degli altri annunci, tra cui quello del nuovo tablet Huawei MatePad SE 2022 con display da 10,1 pollici e sistema operativo HarmonyOS 2.0.

L’annuncio in terra cinese di questo nuovo modello di fascia medio-bassa arriva a pochi giorni dall’approdo sul mercato italiano di Huawei MatePad, modello che il produttore aveva svelato in occasione del Mobile World Congress 2022 (in ottima compagnia).

Huawei MatePad SE 2022: caratteristiche tecniche e design

Huawei MatePad SE 2022, come si vede dalle — non tantissime — immagini ufficiali, non è un tablet dal design particolarmente ricercato, tutt’altro: le cornici attorno al display sono ben visibili e piuttosto spesse — lo screen to body ratio è ufficialmente dell’80% —, la fotocamera anteriore rende conto di come il dispositivo sia inteso per un precipuo utilizzo in modalità landscape (in orizzontale), mentre sul retro si nota un design pulito, con una singola fotocamera nell’angolo in alto a sinistra. Il tasto power e quelli per la regolazione del volume sono posizionati sul lato destro, mentre su quello inferiore sono ben visibili la porta USB Type-C e l’ingresso per il jack audio da 3,5 mm.

Da quanto detto si evince che Huawei MatePad SE 2022 è un tablet privo di particolari vezzi estetici e che piuttosto bada alla sostanza. Quest’ultima trova espressione in un ampio display IPS LCD da 10,1 pollici di diagonale con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) e nella presenza del sistema operativo HarmonyOS in versione 2.0 (nei giorni addietro vi abbiamo parlato dei ritardi della nuova release). Per il resto, si riporta uno spessore di 7,85 mm e un peso di circa 450 grammi, che sembrano dati decisamente contenuti per un tablet di questa diagonale e sono giustificati anche dalla presenza di una batteria da 5.100 mAh: la capacità, in tutta sincerità, sembra alquanto risicata, tuttavia il SoC non particolarmente spinto e il software di Huawei solitamente parco dal punto di vista energetico dovrebbero garantire comunque un’autonomia soddisfacente.

A proposito del SoC, di tratta di un HiSilicon Kirin 710A 4G con GPU Mali G51 ed è affiancato da 4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna. La parte audio è curata da Harman Kardon e integra il software Huawei Histen 7.0. Per quanto riguarda il comparto fotografico, la fotocamera anteriore è da 2 MP, appena sufficiente per scattare selfie e fare qualche videochiamata, mentre quella posteriore è da 5 MP. Sono integrate varie funzioni smart come la modalità scura, la eBook-mode, il supporto Super device (per tutti i dettagli su questa nuova forma di utilizzo collaborativo dei device Huawei, vi rimandiamo al nostro articolo dedicato) e altro ancora.

Il tablet, che può essere acquistato in versione solo Wi-Fi o in versione Wi-Fi + LTE, è pensato soprattutto per un pubblico giovanile e integra funzioni interattive di gioco e di apprendimento dedicate ai bambini.

Scheda tecnica di Huawei MatePad SE 2022

display: LCD IPS da 10,1 pollici con risoluzione Full HD (1920 x 1200 pixel) con 16,7 milioni di colori a 70% NTSC

SoC: octa core Kirin 710A 4G con Mali G51

4 GB di RAM e 128 GB di memoria interna espandibile fino a 512 GB

sistema operativo: HarmonyOS 2.0

fotocamera posteriore: 5 MP con autofocus e apertura f/2,2

fotocamera anteriore: 2 MP a fuoco fisso con apertura f/2,4

connettività: 4G, 3G, 2G, Dual band Wi-Fi 802.11 a/b/g/n/ac, Bluetooth 5.1, USB Type-C, OTG e proiezione wireless

sensoristica: sensore di luce ambientale, sensore di prossimità, accelerometro

speaker doppi con tuning Harman Kardon

batteria: 5.100 mAh

colore: Dark Blue.

Tutte le caratteristiche del tablet sono riassunte nella seguente infografica contenuta nel post di annuncio.

Prezzo e disponibilità

Huawei MatePad SE 2022 sarà ufficialmente in vendita in Cina a partire dal 6 maggio 2022 ai seguenti prezzi di listino: 1.499 CNY (circa 215 euro al cambio attuale) per il modello solo Wi-Fi; 1.699 CNY (circa 244 euro al cambio attuale) per il modello Wi-Fi + LTE. Non sono note informazioni sull’eventuale commercializzazione su altri mercati.

