In occasione del Mobile World Congress 2022, di scena a Barcellona in questi giorni, Huawei presenta il Super Device per lo Smart Office, una soluzione pensata per migliorare la connettività e la collaborazione tra dispositivi del produttore. Risulta il linea con la Seamless AI Life di Huawei, con l’obiettivo di offrire un’esperienza d’uso ancora più interconnessa e smart in cinque scenari (Health & Fitness, Easy Travel, Smart Office, Entertainment e Smart Home).

Huawei presenta il Super Device per lo Smart Office

La collaborazione tra dispositivi permette agli utenti di collegare più device per una singola attività, stimolando la creatività e migliorando l’efficienza della comunicazione.

“Il Super Device è un concetto che va oltre le singole funzionalità dei prodotti dell’ecosistema. Frutto dell’impegno degli ultimi anni di R&S, il Super Device è una soluzione che porta l’esperienza dei singoli device Huawei al massimo, per andare incontro alle rinnovate esigenze dei consumatori in diversi scenari di vita“, ha dichiarato Pier Giorgio Furcas, Deputy General Manager di Huawei CBG Italia. “Una collaborazione così integrata tra hardware e software, e tra dispositivi diversi, permette un’esperienza di smart office completa. Huawei si muove velocemente per fornire ai professionisti i giusti mezzi per soddisfare le modalità di lavoro del futuro, preannunciando un nuovo approccio che richiederà l’integrazione totale di tutti i dispositivi per liberare la creatività e comunicare meglio.”

Gli utenti devono spesso destreggiarsi tra ecosistemi diversi, ma un’unica esperienza unificata è diventata più importante che mai anche per la crescente richiesta di produttività in movimento. Huawei sta già lavorando da anni sui miglioramenti dell’esperienza cross-device, come ad esempio introducendo Multi-Screen Collaboration per la collaborazione multischermo tra PC e tablet, PC e smartphone o tablet e smartphone.

Oggi Huawei è pronta a fare ulteriori passi avanti con il Super Device (svelato per la prima volta lo scorso anno) all’interno dello Smart Office, permettendo a tutti i dispositivi tra loro compatibili di lavorare come uno solo. Huawei Mobile App Engine porta sui PC Huawei l’accesso a Huawei AppGallery, con tantissime app per la produttività e l’intrattenimento.

Super Device è disponibile sui PC Huawei tramite l’interfaccia di trascinamento del Super Dispositivo nel Centro di Controllo del PC, per un semplice e rapido accesso a immagini, file del telefono e non solo. Con Pop-Up Pairing il PC è anche in grado di collegarsi comodamente alle cuffie wireless, agli altoparlanti, a mouse e tastiere Bluetooth e alle stampanti.

Una volta collegato, lo smartphone Huawei risulterà raggiungibile da un’apposita finestra sul desktop, e grazie alla Multi-Screen Collaboration citata più su si possono aprire fino a tre app mobile. Non mancano il drag and drop per i file e la possibilità di modificare i file del telefono direttamente dal Matebook.

Collaborazione con Huawei MatePad, MateView e Vision

Il Super Device PC + Tablet supporta tre modalità di connessione:

Mirror : lo schermo del PC viene replicato sul tablet e qualsiasi contenuto scritto o disegnato con M-Pencil su Huawei MatePad si riflette in tempo reale sul PC

: lo schermo del PC viene replicato sul tablet e qualsiasi contenuto scritto o disegnato con M-Pencil su Huawei MatePad si riflette in tempo reale sul PC Extend : il display del PC è esteso al tablet, con ogni schermo che mostra contenuti diversi; in pratica la modalità trasforma il tablet in un monitor esterno per il notebook

: il display del PC è esteso al tablet, con ogni schermo che mostra contenuti diversi; in pratica la modalità trasforma il tablet in un monitor esterno per il notebook Collaborate: i file del tablet possono essere gestiti direttamente dal PC

Collegando un PC Huawei a un monitor Huawei MateView si può godere di uno schermo più ampio per i propri contenuti, anche a risoluzione 4K con gamma di colori di livello cinematografico P3. Il Super Device supporta anche Huawei Vision: con la modalità Extend, ad esempio, gli utenti possono prendere appunti per le riunioni sul MateBook mentre ospitano una conferenza telefonica con lo schermo esteso di Huawei Vision.

Super Device anche per Huawei MatePad Paper e le novità in arrivo

I nuovi Huawei MateBook X Pro, MateStation X, MateBook E, MatePad Paper e MatePad supportano tutti la funzione Super Device, così come i modelli già in commercio con PC Manager 12.0.2 o versioni successive.

Huawei MatePad Paper, che sarà disponibile a breve in Italia, è il primo tablet E-Ink del produttore cinese: dotato di un display E-Ink FullView da 10,3 pollici con un rapporto schermo corpo dell’86,3% e alimentato dal Huawei E-Ink Display Enhancement Algorithm, offre un’esperienza di tocco naturale simile alla carta. Supporta Huawei M-Pencil di seconda generazione, la scrittura a mano, la registrazione vocale e funzionalità come Split-Screen Notes e Annotations. Risulta alimentato da HarmonyOS 2.0 e può funzionare come unità di archiviazione esterna per i PC.

Secondo Huawei le novità di Super Device porteranno gli utenti al “livello successivo della tecnologia, della produttività e del divertimento“. Il supporto per la funzione Super Device si estenderà ai modelli precedenti del produttore, se aggiornati all’ultima versione: in futuro Huawei prevede di continuare ad aggiungere sempre più dispositivi.

