Android 12 è stato uno degli aggiornamenti del robottino più ricchi di novità grafiche, dal nuovo design language Material You alla seconda giovinezza donata a strumenti spesso sottovalutati come i widget ed è proprio dall’unione di queste due novità che nasce la più recente aggiunta nell’applicazione Google Traduttore per Android.

Insomma, dopo l’integrazione più smart con Gboard che vi avevamo raccontato ad inizio mese, c’è un’altra novità da andare a scoprire.

Il nuovo widget Material You di Google Traduttore

Potrebbe sembrare strano — e un po’ lo è, visto che Android dispone dei widget da un’infinità di tempo prima di iOS e Google sviluppa sia il sistema operativo che l’applicazione Google Traduttore —, ma questa nuova funzione arriva su Android con (oltre) un mese di ritardo rispetto all’app per iOS: lì, infatti, il un nuovo comodo widget per interagire col traduttore di Big G era arrivato già nel mese di marzo.

Bizzarrie a parte, la novità è comunque degna di nota: fino a questo momento, infatti, l’applicazione di Google Traduttore per Android ha offerto soltanto un widget consistente in uno shortcut in dimensione 1×1 che permette all’utente di abbinare due lingue per aprirle rapidamente. Adesso, invece, come potete vedere dall’immagine seguente, l’app sta ottenendo un nuovo widget in perfetto stile Material You con maggiori possibilità di interazione.

Il design del widget ricorda quello di Google Maps ed è presente anche il supporto al sistema di temi dinamici, pertanto i colori del widget cambiano in base allo sfondo impostato.

Messo da parte il discorso sulla parte grafica, quella funzionale merita un’attenzione anche maggiore: il widget è composto da due righe: la prima permette all’utente di impostare le lingue, di aprire l’app con un singolo tap e di incollare il testo copiato, la seconda offre una serie di scorciatoie utili per le modalità Input vocale, Conversazione, Trascrizione e Fotocamera.

Allo stato attuale, la versione 6.34 di Google Traduttore per Android non vede ancora il nuovo widget disponibile per tutti gli utenti; ciò potrebbe avvenire con un nuovo aggiornamento o con un più probabile intervento lato server. D’altra parte il tweet di annuncio di Google non contiene informazioni di sorta. In attesa di saperne di più, scaricate la versione più recente di Google Traduttore presente sul Google Play Store cliccando sul badge sottostante.

