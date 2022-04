Subito lancia un’importante novità per gli acquisti a distanza: ora è possibile scegliere PayPal tra i metodi di pagamento con la spedizione di TuttoSubito, in modo da ottenere una maggiore sicurezza.

Su Subito si può ora pagare con PayPal

Come sicuramente saprete, Subito è uno dei principali siti per la compravendita di oggetti di ogni tipo, dagli smartphone alle automobili, dai PC ai vestiti, dai tablet agli elettrodomestici. Di recente il sito ha lanciato il servizio TuttoSubito per fare affari a distanza, spedendo senza commissioni e con la sicurezza della Protezione Acquisti: quest’ultimo è un punto cruciale, vista la diffidenza (decisamente giustificata) a fare acquisti tra privati a distanza.

Grazie a questa protezione, il pagamento viene gestito e custodito da Subito fino al momento in cui ci sarà la certezza che l’acquisto sarà andato a buon fine. Ora con TuttoSubito è possibile contare su un ulteriore step in più a livello di sicurezza e comodità: sul sito si può ora scegliere PayPal tra i metodi di pagamento, con tutto ciò che ne consegue. Optando per quest’ultimo il pagamento risulta più rapido e comodo (non serve aggiungere carte di credito o altro, se già registrate sull’account), e la sicurezza è garantita dallo standard PCI DS e dal circuito PayPal.

PayPal si aggiunge agli altri metodi di pagamento di Subito, che includono carte VISA e Mastercard, ma anche i servizi Google Pay ed Apple Pay. Per ulteriori dettagli su TuttoSubito e i pagamenti potete fare riferimento alla sezione dedicata del sito. Utilizzate spesso siti per la compravendita dell’usato? L’app Subito è disponibile gratuitamente sul Google Play Store seguendo il badge qui sotto.

Leggi anche: Cinque ragioni per passare da iOS ad Android senza rimpianti