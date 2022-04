Google Store sta iniziando a proporre un paio di interessanti bundle agli utenti interessati all’acquisto di Google Pixel 6 e Google Pixel 6 Pro, anche se purtroppo noi italiani restiamo (per ora) a bocca asciutta. Lo shop ufficiale della casa di Mountain View sta offrendo la possibilità di acquistare un Fitbit Charge 5 a prezzo scontato insieme agli smartphone.

Google Pixel 6 in bundle con Fitbit Charge 5 sul Google Store, ma non in Italia

Dopo i cambiamenti introdotti in queste ore a partire dagli USA, forse in preparazione all’arrivo dell’attesissimo Pixel Watch, il Google Store introduce un’altra novità. Per la prima volta arrivano dei bundle per l’acquisto di smartphone Pixel e di prodotti Fitbit, per la precisione Google Pixel 6, Pixel 6 Pro e Fitbit Charge 5 (qui la nostra recensione), che consentono di risparmiare una bella percentuale sul prezzo della smartband.

Come probabilmente saprete, Fitbit è stata acquisita da Google a gennaio 2021 e alcuni prodotti del marchio hanno iniziato a farsi vedere sul Google Store qualche mese dopo, anche in Italia. Nonostante sia passato più di un anno dalla conclusione dell’acquisizione, questa è la prima volta che la casa di Mountain View propone un bundle Pixel-Fitbit.

All’interno dei Google Store di alcuni Paesi europei, come quello tedesco e del Regno Unito, è possibile acquistare Google Pixel 6 o Google Pixel 6 Pro e Fitbit Charge 5 ottenendo uno sconto di 72 euro:

Google Pixel 6 + Fitbit Charge 5 a 756,95 euro (sconto di 72 euro)

(sconto di 72 euro) Google Pixel 6 Pro + Fitbit Charge 5 a 1006,95 euro (sconto di 72 euro)

I prezzi di listino consigliati sono di 649 e 899 euro per gli smartphone, mentre la smartband viene normalmente venduta a 179,95 euro (anche sul Google Store italiano). Purtroppo, come anticipato, almeno per ora questa offerta non è disponibile nel nostro Paese. A dire il vero non sembra essere più di tanto pubblicizzata nemmeno nei negozi dove risulta disponibile, visto che manca un banner nella home page. All’interno dei termini possiamo comunque leggere che la promozione risulta valida fino alle 12:00 del 10 maggio 2022.

Vi piacerebbe poter contare su queste opportunità anche sul nostro Google Store?

