Optima Italia, operatore virtuale su rete Vodafone, ha rinnovato il suo listino di offerte con nuove proposte a disposizione degli utenti in cerca di una tariffa per il proprio smartphone. Le nuove promozioni del listino di Optima sono due. I nuovi clienti Optima possono puntare su Optima Super 100, un’offerta completa con minuti, SMS e Giga in grande quantità. In alternativa, c’è la tariffa super low cost Optima Minimal, con pagamento annuale. Vediamo i dettagli in merito alle nuove offerte di Optima Italia:

Optima lancia due nuove offerte mobile: ecco i dettagli completi

Il listino di offerte Optima si rinnova con l’arrivo di Optima Super 100 e di Optima Minimal. Si tratta di due tariffe che si rivolgono a target di utenti completamente differenti. Optima Super 100, infatti, è una tariffa “tutto incluso” che propone minuti ed SMS illimitati e ben 100 GB in 4G ogni mese. Optima, ricordiamo, utilizza la rete Vodafone con la possibilità di sfruttare il 4G fino ad una velocità massima di 60 Mbps. L’offerta presenta un costo di 9,90 euro al mese con un contributo di attivazione di 15,90 euro una tantum.

Si tratta, quindi, di un’offerta completa che a meno di 10 euro al mese mette a disposizione un ottimo pacchetto di minuti, SMS e Giga. In caso di necessità, è possibile aumentare i Giga con le varie opzioni disponibili. Da notare, inoltre, che l’offerta è attivabile da tutti, con o senza portabilità del numero di cellulare da un altro operatore. L’attivazione avviene direttamente online, con spedizione gratuita della SIM all’indirizzo fornito dall’utente nel giro di pochi giorni lavorativi.

La seconda novità della gamma di offerte Optima è Optima Minimal. In questo caso, si tratta di un’offerta low cost che include 150 minuti verso tutti, 1000 minuti verso i numeri Optima e 1 GB al mese. Il costo dell’offerta è di 24,90 euro all’anno (quindi poco più di 2 euro al mese). Il canone annuale viene pagato al momento della sottoscrizione dell’offerta. È previsto un contributo di attivazione di 15,90 euro al mese. Al termine del primo anno, l’offerta si rinnoverà al costo di 2,50 euro al mese.

Per tutti i dettagli sulle nuove offerte Optima potete fare riferimento al link che trovate qui di seguito. Ricordiamo che l’operatore è un’azienda “multi utility” e propone anche offerte fibra ottica oltre che offerte luce e gas. In particolare, è possibile puntare sull’offerta Super Casa Smart che mette a disposizione un pacchetto completo con tutti i servizi proposti da Optima. Per maggiori dettagli potete dare un’occhiata al link di seguito:

Scopri qui le nuove offerte Optima Italia