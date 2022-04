Gli smartphone ricondizionati offrono un ottimo rapporto qualità-prezzo, in quanto possono essere acquistati a buon mercato pur avendo soltato una minima usura, in alcuni casi anche in condizioni praticamente “pari al nuovo”.

Anche per tale motivo, ad essere presi in considerazione da chi sta per acquistare un telefono ricondizionato sono i modelli di punta di Samsung e Apple, ossia i device che consentono di avere un risparmio più elevato nel caso in cui si scelga di affidarsi al mercato dei dispositivi usati.

Il mercato degli smartphone ricondizionati prende il volo

Un nuovo report targato Counterpoint Research conferma che il mercato degli smartphone ricondizionati è in crescita e nel 2021 l’aumento è stato del 15% su base annua (a fronte di una crescita di appena il 4,5% del mercato del nuovo).

A spingere il mercato degli smartphone ricondizionati vi sono diversi fattori, come una maggiore consapevolezza da parte degli utenti per quanto riguarda l’importanza di un aspetto come la sostenibilità, la possibilità di affidarsi a soluzioni che offrono un usato garantito e la certezza offerta da appositi controlli di qualità.

Tra le ragioni di questa enorme crescita del mercato degli smartphone ricondizionati vi sono anche i tanti programmi di permuta portati avanti da operatori telefonici e rivenditori, che per riuscire a vendere i modelli nuovi devono essere pronti ad accettare quelli usati (che vanno poi immessi nuovamente sul mercato).

Per quanto riguarda l’Europa, il mercato degli smartphone ricondizionati ha fatto registrare nel 2021 una crescita del 10% su base annua mentre sono state India e America Latina le regioni con il più elevato tasso di crescita:

Sempre stando al report di Counterpoint Research, in alcune aree come Europa, Stati Uniti e Giappone è stata registrata anche una crescita importante dell’attenzione all’aspetto della riparabilità e ci sono diversi nuovi attori in tale specifico settore, supportati dalle varie autorità governative e dalle associazioni dei consumatori.

Infine, anche diversi importanti produttori mobile hanno iniziato a mettere in risalto le pratiche sostenibili seguite nella realizzazione dei propri smartphone, dall’approvvigionamento delle componenti alla fine del ciclo vita di ciascun dispositivo.

In sostanza, in futuro il mercato mobile dovrebbe caratterizzarsi per una crescente attenzione prestata alla salvaguardia dell’Ambiente.

