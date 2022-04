La raccolta odierna di aggiornamenti software per smartphone Android non è né particolarmente ricca né tantomeno variegata: gli smartphone destinatari degli update sono soltanto tre, di cui uno facente capo a OnePlus e due marchiati Samsung; e per tutti sono in distribuzione delle nuove patch di sicurezza mensili. Non perdiamoci in chiacchiere e andiamo dritti al punto.

OnePlus Nord 2 5G: le novità dell’aggiornamento

L’ultima volta che avevamo parlato di OnePlus Nord 2 5G (di cui trovate a questo link la nostra recensione e a quest’altro il nostro confronto con il predecessore e non solo) era stato il mese scorso, quando, con la versione A.19 della OxygenOS aveva ricevuto le patch di sicurezza di febbraio 2022 e poco altro.

Adesso, un mese più tardi, il medio di gamma di OnePlus compie un salto doppio e passa direttamente alle patch di sicurezza di aprile 2022. A dirla tutta questo nuovo aggiornamento non è stato ancora annunciato con il classico thread dedicato, tuttavia è già stato segnalato da alcuni utenti del forum ufficiale. Come potete notare dallo screenshot seguente, OnePlus Nord 2 5G sta ricevendo un file OTA da 230 MB con la OxygenOS A.20. Il changelog parla solo delle patch mensili e del fix di un bug con le videochiamate di Facebook:

System [Fixed] the occasional issue of abnormal screen display when using Facebook video call [Updated] Android security patch to 2022.04.



Samsung Galaxy Fold e Note 10 Lite: le novità degli aggiornamenti

I due smartphone Samsung in questa raccolta si aggiungono alla già lunga lista di modelli aggiornati alle patch di sicurezza di aprile 2022. Per tutti i dettagli della SMR di questo mese vi rimandiamo al nostro articolo dedicato, in questa sede sappiate che:

Samsung Galaxy Fold (SM-F900F) sta ricevendo la versione firmware F900FXXS6HVC8 e il roll out è in corso in Colombia, Panama e Francia. Dello stesso aggiornamento abbiamo già parlato per il modello 5G.

e il roll out è in corso in Colombia, Panama e Francia. Dello stesso aggiornamento abbiamo già parlato per il modello 5G. Samsung Galaxy Note 10 Lite si sta a sua volta aggiornando in Francia con la versione firmware N770FXXU8GVD5. Non si esclude la presenza di bug fix e altri generici miglioramenti di stabilità.

Come aggiornare OnePlus Nord 2 5G, Samsung Galaxy Fold e Galaxy Note 10 Lite

Non tutti gli smartphone elencati sono disponibili in Europa, ma se li possedete potete verificare manualmente la presenza di aggiornamenti in questo modo:

per OnePlus Nord 2 5G, “Impostazioni > Sistema > Aggiornamento software“;

per i Samsung, “Impostazioni > Aggiornamenti software > Scarica e installa“.

