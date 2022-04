Nei giorni addietro vi abbiamo raccontato di come OnePlus abbia programmato un evento di lancio per la fine del mese di aprile che, secondo i pronostici, avrà per protagonisti i chiacchierati OnePlus 10R e OnePlus Nord CE 2 Lite (e le cuffie true wireless OnePlus Nord Buds) e adesso siamo pronti ad offrirvi per il download gli sfondi ufficiali — anche animati — del primo.

OnePlus 10R e OnePlus Ace: due nomi per uno smartphone

Nel frattempo che la sabbia dentro alla clessidra continua a scorrere, tra anticipazioni ufficiali (aka teaser) e informazioni trapelate, c’è già stato modo di mettere insieme un bel po’ di informazioni sul conto di questi nuovi dispositivi del brand cinese, non senza un pizzico di confusione. Tanto per dire, OnePlus si appresta anche a creare la nuova famiglia di smartphone Ace e il modello di cui si è parlato dovrebbe fregiarsi di una portentosa ricarica rapida fino a 150 watt (a proposito, non perdetevi il nostro approfondimento sugli effetti della ricarica rapida sulla batteria degli smartphone).

Ebbene, alla luce di quanto emerso fino a questo momento tramite varie fonti, pare di poter affermare con una buona dose di certezza come OnePlus 10R e OnePlus Ace siano in effetti lo stesso smartphone, con la diversa denominazione commerciale che potrebbe essere utile meramente alla commercializzazione in mercati diversi. A questo proposito, i primi rumor lasciavano intendere che la casa cinese avrebbe rilasciato entrambi i modelli — dunque 10R e Ace — in alcuni mercati strategici come l’India. Tuttavia adesso, grazie a nuove informazioni scoperte dal Recognized Developer di XDA mlgmxyysd, a cui peraltro si deve il primo leak del OnePlus 10 Pro White (poi ufficializzato come White Edition solo in Cina), si è portati a ritenere che il modello OnePlus Ace — identificato con il model number PGKM10 — verrà lanciato in alcuni mercati come quello cinese, laddove lo stesso smartphone ma con il diverso nome commerciale di OnePlus 10R (identificato con il model number CPH2411 e il nome in codice “pickle”) verrà distribuito in altri mercati, come ad esempio quello indiano.

Le stesse informazioni trapelate, inoltre, hanno permesso di confermare anche che le prestazioni dello smartphone verranno affidate alla Mobile Platform Dimensity 8100 (MT6895) di MediaTek, vale a dire la stessa recentemente vista a bordo del nuovo Realme GT Neo 3. D’altro canto questo dettaglio era già emerso tempo addietro e la sua conferma non fa altro che rendere ancora più credibile la chiacchierata somiglianza proprio con il nuovo arrivato sotto le insegne di Realme.

Le tre colorazioni in cui lo smartphone — a prescindere dal nome che vogliate usare — verrà proposto, secondo la fonte, saranno Arctic Glow, Green e Sierra Black. Tuttavia non si può escludere che, per ottenere almeno un minimo di differenziazione, il produttore decida di rendere alcune colorazioni esclusive di determinati mercati: ad esempio, il mercato cinese potrebbe ricevere la Sierra Black e la Arctic Glow al lancio e l’India solo la Sierra Black, con la Green lanciata solo in un secondo momento. Su questo punto, però, c’è ancora molta incertezza.

Ecco la probabile scheda tecnica di OnePlus 10R/Ace frutto di precedenti leak:

Display: E4 AMOLEDda 6,7” con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz

SoC: MediaTek Dimensity 8100

Memoria RAM: 8 o 12 GB(LPDDR5)

Memoria per l’utente: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

Fotocamera anteriore: 16 MP

Tripla fotocamere posteriore: principale da 50 MP (Sony IMX766) + ultra-grandangolare da 8 MP (Sony IMX355) + macro da 2 MP.

Connettività: Supporto allereti 5G Wi-Fi, Bluetooth, GPS chip NFC

Batteria: due possibili configurazioni Unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W Unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Software: OxygenOS 12basata su Android 12

Sfondi OnePlus 10R/Ace: download

In attesa che tutti i dubbi vengano superati, mlgmxyysd ha messo le mani anche sugli sfondi ufficiali, statici e animati, di OnePlus 10R / OnePlus Ace. Potete vederli nel tweet sottostante e scaricarli senza watermark a questo link.

Badate bene che gli sfondi animati sono in MP4, per impostarli come sfondi vi rimandiamo alle migliori app utili allo scopo.

Download sfondi OnePlus 10R/Ace

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus Nord CE 2 5G