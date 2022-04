Da quando si è ricongiunta con la casa madre OPPO, la visione di OnePlus è sempre più orientata verso gli smartphone di fascia media, come testimoniato dal numero, in costante crescita, di smartphone della famiglia Nord. Come se ciò non bastasse, sono iniziati a circolare i rumor sul primo prodotto di una nuova famiglia di smartphone di fascia media, chiamato OnePlus Ace.

Andiamo a scoprire tutto ciò che è trapelato su questo “nuovo” smartphone.

OnePlus Ace potrebbe essere il primo smartphone di “nuova” famiglia



Per i fan di OPPO, il nome Ace potrebbe risultare familiare: tra il 2019 e il 2020, il colosso cinese ha infatti presentato due smartphone chiamati in questo modo, OPPO Reno Ace e OPPO Ace 2; adesso, sembra che il nome Ace verrà riesumato ma per mezzo di OnePlus.

A riportare le indiscrezioni è il solito leaker Digital Chat Station che, tramite un post sul social network Weibo, svela alcune di quelle che potrebbero essere le specifiche tecniche del prossimo e inedito OnePlus Ace.

Ad avvalorare il tutto e fornire ulteriori dettagli, ci ha pensato il canale WHYLAB che, sempre tramite un post su Weibo, ha fornito ulteriori specifiche su OnePlus Ace ma anche un paio di immagini che raffigurerebbero lo smartphone e un ulteriore indizio che confermerebbe l’esistenza del prodotto.

Il social network Weibo tiene traccia del mezzo utilizzato per condividere un post e sembra che Liu Fengshuo, presidente consumer di OnePlus, abbia proprio utilizzato l’inedito smartphone per condividere un post sul social network, come mostrato nella seguente immagine.

Il post, che sembra originale, non è più presente sull’account Weibo di Fengshuo, segno che, fatta la frittata, l’azienda sarà corsa ai ripari provvedendo all’eliminazione del post, arrivando con un pelo di ritardo.

Specifiche e design di OnePlus Ace: non vi ricorda qualcuno?

Stando a quanto riportato da Digital Chat Station e da WHYLAB, il prossimo OnePlus Ace, contrassegnato dal codice di modello PGKM10, sarà uno smartphone di fascia media improntato al gaming, e sarà dotato del Dimensity 8100 di MediaTek, un SoC di fascia medio-alta .

La parte anteriore, dovrebbe essere dominata da un ampio display OLED da 6,7 pollici con risoluzione Full HD+, interrotto e foro per la fotocamera anteriore centrata, come si può evincere dalle immagini riportate in seguito che ritraggono lo smartphone camuffato da una vistosa cover che ne nasconde l’effettivo design.

Per quanto concerne le altre caratteristiche di cui veniamo a conoscenza, sembra che la scocca posteriore di OnePlus Ace, dove troverà collocazione il modulo fotografico con sensore principale da Sony IMX766 da 50 MP stabilizzato otticamente, sarà lucida ma potrebbe essere caratterizzata da una particolare texture.

A chiudere il quadro delle informazioni, spuntano i dettagli sulla batteria, che sarà un’unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W.

Ai più informati non sarà sfuggita la palese assonanza con il realme GT Neo3: tutte le specifiche trapelate coincidono, e il rischio che possa trattarsi semplicemente del prossimo rebrand della famiglia OPPO/OnePlus/realme prende quota. Se ciò venisse confermato, OnePlus Ace sarebbe uno smartphone già esistente con un nome riciclato: la fierà dell’originalità.

Quando dovrebbe arrivare lo smartphone?

È difficile fornire indicazioni su quando potrà arrivare OnePlus Ace, anche perché non è chiaro se questa famiglia di prodotti uscirà mai dai confini cinesi o se arriverà in altri mercati al di fuori di quello asiatico: non sarebbe la prima volta che OnePlus, o qualunque altro brand del panorama OPPO, creino delle famiglie di prodotti destinate a determinati mercati, come quello indiano o quello cinese, specie da quando impazza la mania di creare rebrand su rebrand.

Per quanto concerne il prezzo, viene azzardata la cifra di 2599 yuan (circa 375€ al cambio) per la configurazione base di memorie; purtroppo, non abbiamo ancora idea di quale possa essere. Torneremo a parlarvi di OnePlus Ace qualora giungessero ulteriori indiscrezioni al riguardo.

In un futuro circoscritto alla fascia media, OnePlus si prepara a calare gli assi…

