Torniamo a parlare di OnePlus 10R, smartphone Android successore di OnePlus 9R e destinato, quasi sicuramente, al solo mercato indiano. Dello smartphone OnePlus abbiamo già conosciuto il presunto design, che richiama molto da vicino un altro smartphone che già conosciamo: Realme GT NEO 3.

Stando a quanto riportato dal portale 91mobiles, che in collaborazione col noto leaker Yogesh Brar ci svela le caratteristiche tecniche di OnePlus 10R, le somiglianze con il cugino a marchio Realme non si limiterebbero all’aspetto estetico.

Specifiche e differenze con OnePlus 9R

OnePlus 10R ha uno schermo più grande rispetto al predecessore, 6,7” contro 6,5”, pur mantenendo invariata la tecnologia del pannello AMOLED, la risoluzione FullHD+ e il refresh rate a 120 Hz; il pannello dovrebbe essere protetto da un vetro Gorilla Glass della Corning. Stando a quanto riportato, tra l’altro, questo sarebbe il primo smartphone del brand cinese con fotocamera anteriore collocata nella parte centrale del display (e non defilata sulla sinistra).

Cambio di rotta per quanto concerne il SoC: OnePlus 9R era dotato dell’ottimo Snapdragon 870 di Qualcomm mentre, adesso, OnePlus avrebbe deciso di puntare sul Dimensity 8100 targato MediaTek. Restano invariate, invece, le possibili configurazioni di memoria RAM e a disposizione l’utente (configurazioni 8+128 GB e 12+256 GB).

Un’altra differenza è legata al comparto fotografico principale. Dai quattro sensori di OnePlus 9R (48 MP Sony IMX586 + 16 MP ultra-grandangolare Sony IMX481 + 5 MP macro + 5 MP monocromatico), si passa a un sistema composto da tre fotocamere (50 MP + 8 MP + 2 MP).

La più grossa miglioria introdotta con OnePlus 10R è relativa alla velocità di ricarica: il modello 2022 supporta la ricarica rapida fino a 150 W contro quella 65 W del modello 2021. A onor del vero, dovrebbe arrivare anche una versione con ricarica rapida a 80 W.

Il rovescio della medaglia, invece, risiede nella mancanza dell’alert slider: si tratterebbe del primo smartphone della serie numerata di OnePlus a perdere questa comoda funzionalità e, di conseguenza, la propria identità.

Nessuna sorpresa, invece, per quanto concerne il software che sarà la OxygenOS 12 basata su Android 12, come su tutti gli ultimi OnePlus presentati al di fuori dei confini cinesi.

Di seguito, vi riportiamo le specifiche chiave trapelate finora.

Display: E4 AMOLED da 6,7” con risoluzione FHD+ e refresh rate a 120 Hz

da con risoluzione e refresh rate a SoC: MediaTek Dimensity 8100

Memoria RAM: 8 o 12 GB (LPDDR5)

(LPDDR5) Memoria per l’utente: 128 o 256 GB (UFS 3.1)

o (UFS 3.1) Fotocamera anteriore: 16 MP

Tripla fotocamere posteriore: principale da 50 MP (Sony IMX766) + ultra-grandangolare da 8 MP (Sony IMX355) + macro da 2 MP .

(Sony IMX766) + ultra-grandangolare da (Sony IMX355) + macro da . Connettività: Supporto alle reti 5G Wi-Fi , Bluetooth , GPS chip NFC

Batteria: due possibili configurazioni Unità da 4500 mAh con supporto alla ricarica rapida a 150 W Unità da 5000 mAh con supporto alla ricarica rapida a 80 W

Software: OxygenOS 12 basata su Android 12

Facendo due conti, OnePlus 10R potrebbe essere un rebrand di Realme GT NEO 3

Facendo 2+2 tra il possibile design trapelato qualche giorno fa (ne abbiamo parlato in questo articolo) e le specifiche tecniche di cui veniamo a conoscenza oggi, sembrerebbe proprio che OnePlus 10R non si limiti ad assomigliare a Realme GT NEO 3 ma che sia proprio lui sotto mentite spoglie.

Sebbene manchino un sacco di dettagli, tutto ciò che è emerso finora conferma la ipotesi del rebrand: i discorsi legati alle due versioni con batterie e standard di ricarica diversi, il SoC, le fotocamere, il display, la mancanza dell’alert slider. Il design, poi, è abbastanza eloquente.

Previous Next Fullscreen

Quando e dove arriverà OnePlus 10R?

OnePlus 10R dovrebbe arrivare, in esclusiva, sul mercato indiano durante il mese di maggio, al culmine di un periodo abbastanza affollato per OnePlus che dovrebbe a breve presentare due smartphone medio-gamma della famiglia Nord: OnePlus Nord CE 2 Lite e Nord 2T.

Lo smartphone si andrebbe a posizionare come alternativa economica a OnePlus 10 Pro che vedremo ufficialmente in Europa il prossimo 31 marzo, e del quale è stato svelato il possibile prezzo di vendita (ne abbiamo parlato in questo articolo).

Visto il silenzio assordante relativo al possibile modello base della serie numerata di OnePlus, è lecito chiedersi se non sia questo il OnePlus 10 che non (forse) vedremo mai in Europa. Restiamo in attesa di scoprire ulteriori notizie sulle prossime mosse del brand cinese.

Potrebbe interessarti anche: Recensione OnePlus Nord CE 2 5G: il futuro di OnePlus è qui