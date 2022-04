Tra anticipazioni ufficiali e leak, la nuova serie Realme Q5 si va avvicinando al lancio ufficiale a suon di dettagli interessanti: quest’oggi apprendiamo in via ufficiale che ci sarà un upgrade in termini di ricarica rapida e tramite indiscrezioni di una particolare edizione speciale griffata Vans.

Insomma, dopo che la serie Realme Q2 aveva tagliato il traguardo del milione di vendite sette mesi dopo il lancio e a stretto giro di posta erano arrivati i primi teaser su Realme Q3, ci risiamo: un anno più tardi, la serie Q3 ha raggiunto i due milioni di vendite e c’è qualcosa di nuovo in arrivo.

Serie Realme Q5 con ricarica ancora più rapida

È stato il CMO di Realme Xu Qi Chase a pubblicare su Weibo un teaser sul prossimo arrivo della serie Q5 (il numero 4 verrà come sempre saltato per via della tetrafobia, una superstizione che nasce dal fatto che la parola che in lingua cinese indica il numero “quattro” ha un suono molto simile alla parola “morte”). La serie, identificata con il model number RMX3372, era stata certificata in Cina agli inizi del mese.

Nella seguente immagine, condivisa dal dirigente, viene celebrato il traguardo raggiunto dai Realme Q3 e si stuzzica la fantasia degli appassionati sulle novità in arrivo: si parla di nuove sorprese per la ricarica rapida (a questo proposito, avete letto il nostro approfondimento sugli effetti di questa sulla batteria dello smartphone?). Tra le scritte 30W e 65W, rispettivamente le tecnologie di ricarica rapida supportate dalle serie Q2 e Q3 di Realme, figura un punto interrogativo che probabilmente verrà sostituito da un “8oW“. Sì, perché tale dovrebbe essere la ricarica rapida chiamata a rifocillare i 5.000 mAh di batteria di Realme Q5 Pro. Questo dato, peraltro, corrisponde ad una delle varianti di Realme GT Neo 3, anche se impallidisce di fronte ai 150 W raggiungibili dal modello presentato a fine marzo in Cina.

Realme Q5 Pro: edizione speciale Vans

Vans non ha bisogno di particolari presentazioni: si tratta di un brand americano noto soprattutto per le sue calzature e altri articoli di abbigliamento dallo stile inconfondibile. Ebbene, Realme, che già con GT Neo 3 ha optato per un design decisamente vistoso e particolare — senza dimenticare Realme GT Neo 2 e tanti altri modelli —, pare intenzionata a stringere una collaborazione con Vans per la realizzazione di un’edizione speciale del nuovo Realme Q5 Pro.

La seguente immagine, che ha tutta l’aria di essere un’immagine promozionale ufficiale, è apparsa su Twitter e parla di un Realme Q5 Pro x Vans. Non c’è che dire: con uno stile del genere, anche il nuovo smartphone del produttore cinese sarebbe piuttosto difficile da confondere con altri modelli.

Realme Q5 Pro: possibili specifiche tecniche

Realme Q5 Pro dovrebbe essere un modello più economico, anche se la sua presunta scheda tecnica riporta numeri di un certo calibro, dal display AMOLED da 6,62 pollici con refresh rate a 120 Hz alla Mobile Platform Snapdragon 870 di Qualcomm, passando per i tagli di memoria con 8 o 12 GB di RAM LPDDR5 e 128 o 256 GB di memoria interna UFS 3.1. Il tutto fa pensare ad un Realme GT Neo 2 con ricarica più rapida.

Ecco la probabile scheda tecnica completa di Realme Q5 Pro:

display AMOLED da 6,62 pollici FHD+ (2400 × 1080 pixel) a 120 Hz con certificazione HDR10+

Qualcomm Snapdragon 870

8/12 GB di RAM LPDDR5 e 128/256 GB di memoria UFS 3.1

Android 12 con Realme UI 3.1

connettività 5G SA/ NSA, Dual 4G VoLTE, dual SIM, Wi-Fi 6 802.11 ax, Bluetooth 5.2, GPS (L1 + L5)/ GLONASS / Navic/ QZSS/ Galileo, NFC, USB Type-C

speaker stereo, Dolby Atmos, Hi-Res Audio

sensore di impronte in-display

fotocamera anteriore da 16 MP

fotocamera posteriore con principale da 64 MP (f/1,8) e flash LED, ultra-grandangolare (FoV di 119°) da 8 MP (f/2,2) e macro da 2 MP (f/2,4)

dimensioni di 162,9 × 75,8 × 8,65 mm

peso di 194,5 g

batteria da 5000mAh (typical) / 4880mAh (minimum) con 80W SuperVOOC.

La serie Realme Q5 dovrebbe essere annunciata già questo mese, ma non sono note informazioni sui mercati dove arriverà.

